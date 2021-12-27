مجلس إدارة "صادرات" يقرر تعديل التوصية المتعلقة بزيادة رأس مال الشركة

أعلنت الشركة السعودية للصادرات الصناعية (صادرات) للمساهمين عن قرار مجلس الإدارة بتعديل توصية المجلس المتعلقة بزيادة رأس مال الشركة للجمعية العامة غير العادية إلى تخفيض رأس مال الشركة ومن ثم زيادة رأس مال الشركة بعد التخفيض.

وأوضح مجلس الإدارة أن سبب تعديل توصيته للجمعية العامة غير العادية إلى تخفيض رأس مال الشركة ومن ثم زيادة رأس المال يعود إلى قرب انتهاء موعد المهلة الممنوحة للشركات المساهمة المدرجة بشأن تعليق العمل ببعض أحكام مواد نظام الشركات الجديد والتي تنتهي في 01-08-1443هـ وكذلك عدم البت من قبل هيئة السوق المالية حتى تاريخه على نتائج ملف طلب زيادة رأس مال الشركة المقدم للهيئة بتاريخ 31-12-2020م وأن الطلب مازال تحت الدراسة لدى الهيئة.

وبناءً عليه سيتم تعديل توصية مجلس الإدارة إلى تخفيض رأس مال الشركة ومن ثم زيادة رأس المال بعد التخفيض، وسوف يكون تعديل التوصية على النحو التالي:

أولاً: التوصية بتخفيض رأس مال الشركة بنسبة 66.66% ليصبح رأس مال الشركة بعد التخفيض 21,600,000ريال:

- رأس المال الحالي: 64,800,000 ريال سعودي.

- رأس المال بعد التخفيض: 21,600,000 ريال سعودي.

- عدد الأسهم الحالي : 6,480,000 سهم

- عدد الأسهم بعد التخفيض : 2,160,000 سهم

- سيتم شطب عدد ( 2 سهم) مقابل كل ( 3 أسهم).

- سبب التخفيض: إطفاء خسائر الشركة المتراكمة بقيمة 43,200,000 ريال.

ثانياً: التوصية بزيادة رأس مال الشركة بعد التخفيض بنسبة 800% ليصبح رأس مال الشركة بعد الزيادة 194,400,000 ريال:

- رأس المال بعد التخفيض: 21,600,000 ريال سعودي.

- رأس المال بعد الزيادة : 194,400,000 ريال سعودي.

- عدد الأسهم بعد التخفيض : 2,160,000 سهم

- عدد الأسهم بعد الزيادة : 19,440,000 سهم

- سيتم إصدار عدد( 8 أسهم) حقوق أولوية مقابل كل سهم.

- سبب الزيادة: رفع الملاءة المالية والتوسع الإستراتيجي للشركة.

- كما أنه لا يوجد تغيير على تعيين المستشار المالي، حيث أنه تم تعيين شركة الخير كابيتال كمستشار مالي بخصوص تخفيض رأس المال و زيادة رأس المال في قرار مجلس الإدارة رقم (31) بتاريخ 22/05/1443هـ الموافق 26/12/2021م، وسوف يتم الإعلان لاحقاً عند تقديم ملف طلب تخفيض وزيادة رأس مال الشركة إلى هيئة السوق المالية للحصول على موافقتها.