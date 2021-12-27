ارتفاع مبيعات التجزئة 8.5 % في أمريكا

أظهرت دراسة أن مزاج المستهلك الأمريكي باتجاه الإنفاق خلال موسم الأعياد الحالي، حيث ارتفع معدل مبيعات التجزئة بنسبة 8,5 % مقارنة بالعام الماضي.

وقالت الدراسة التي أعدتها "ماستركارد سبندنغ بلاس" إن المبيعات عبر الإنترنت ارتفعت بنسبة 11 % ومبيعات المتاجر 8,1 بالمائة. وهذا الانتعاش يعد الأقوى منذ 17 عاما لا يشمل مبيعات السيارات.

وقال ستيف سادوف كبير مستشاري ماستركارد إن "المستهلكين أسرفوا في الإنفاق طوال الموسم"، مضيفا أن "متاجر الملابس والمتاجر الكبرى شهدت نموا قويا مع إعطاء المتسوقين الأولوية لمظهرهم الخارجي".

واجتذبت متاجر الملابس الأميركيين لتسجل مبيعاتها ارتفاعا بنسبة 47,3 % على أساس سنوي، بالإضافة الى المجوهرات التي سجلت زيادة بنسبة 32 % . وشملت الدراسة فترة أسابيع عدة قبل انتشار أوميكرون على نطاق واسع في الولايات المتحدة.

وارتفعت مبيعات المتاجر الكبرى بنسبة 21,2 % ، بينما شهدت تجارة المنتجات الإلكترونية نموا بنسبة 16,2 % . وقالت ماستركارد "لقد كان موسما متجددا لتجار التجزئة حيث قام المستهلكون بتعبئة عرباتهم بالهدايا والأجهزة".

