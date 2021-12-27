الأسهم السعودية تهبط 0.9 % بفعل تراجع معظم القطاعات .. والسيولة عند 4 مليارات ريال

افتتحت الأسهم السعودية أول جلسات الأسبوع على انخفاض بـ 103 نقاط بنحو 0.9 في المائة لتغلق عند 11168 نقطة، بينما انخفض مؤشر "إم تي 30" الذي يقيس أداء الأسهم القيادية 12 نقطة بنحو 0.8 في المائة ليغلق عند 1545 نقطة. وجاء التراجع بضغط من معظم القطاعات والأسهم، في أداء متوافق مع التحليل السابق، ولا تزال السوق عرضة للضغوط البيعية طالما تداولت دون 11180 نقطة وقد تستمر الضغوط حتى 11060 نقطة. من المتوقع أن تشهد الأسواق العالمية زيادة في التذبذب مع وصول الأسهم الأمريكية لمستويات قياسية، وارتفاع الدولار في ظل ترقب لرفع أسعار الفائدة خلال العام المقبل، ما يضغط على أسعار السلع، من بينها النفط، التي قد تتعرض لضغوط بيعية.الأداء العام للسوقافتتح المؤشر العام جلسة أمس عند 11272 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أدنى نقطة عند 11158 نقطة فاقدا 1 في المائة، بينما الأعلى أثناء الجلسة عند 11298 نقطة رابحا 0.24 في المائة. وفي نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام على انخفاض بـ103 نقاط بنحو 0.92 في المائة عند 11168 نقطة، وتراجعت السيولة 12 في المائة بنحو 572 مليون ريال لتصل إلى 4.1 مليار ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 12 في المائة بنحو 15 مليون سهم لتصل إلى 114 مليون سهم متداول، أما الصفقات فتراجعت 8 في المائة بنحو 21 ألف صفقة لتصل إلى 250 ألف صفقة.أداء القطاعاتارتفعت ثلاثة قطاعات مقابل تراجع البقية، وتصدر المرتفعة "الإعلام والترفيه" بنحو 4.5 في المائة، يليه "الأدوية" بنحو 1.3 في المائة، وحل ثالثا "التطبيقات وخدمات التقنية" بنحو 0.39 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "إدارة وتطوير العقارات" بنحو 2.4 في المائة، يليه "السلع طويلة الأجل" بنحو 2.3 في المائة، وحل ثالثا "تجزئة الأغذية" بنحو 2.2 في المائة.وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنحو 18 في المائة بقيمة 768 مليون ريال، يليه "المصارف" بنحو 11 في المائة بقيمة 445 مليون ريال، وحل ثالثا "السلع الرأسمالية" بنحو 9 في المائة بقيمة 394 مليون ريال.أداء الأسهمتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "الأبحاث والإعلام" بنحو 4.6 في المائة، ليغلق عند 184 ريالا، يليه سهم "أسترا الصناعية" بنحو 4.6 في المائة ليغلق عند 40.70 ريال، وحل ثالثا سهم "الوطنية" بنحو 3.4 في المائة ليغلق عند 43.50 ريال. وفي المقابل تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "جبل عمر" بنحو 4.4 في المائة ليغلق عند 25.95 ريال، يليه سهم "وقت اللياقة" بنحو 4 في المائة، ليغلق عند 107.80 ريال، وحل ثالثا سهم "جاكو" بنحو 4 في المائة ليغلق عند 23.50 ريال.وكان الأعلى تداولا سهم "الراجحي" بقيمة 203 ملايين ريال، يليه سهم "التطويرية الغذائية" بقيمة 129 مليون ريال، وحل ثالثا سهم "العربية" بقيمة 121 مليون ريال.وحدة التقارير الاقتصادية