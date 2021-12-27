«نمو» تضيف 15 نقطة وسط تداولات قيمتها 93 مليون ريال

ارتفعت السوق الموازية "نمو" للجلسة الثانية لتغلق عند 26560 نقطة رابحة 15 نقطة بنحو 0.06 في المائة. وتراجعت قيمة التداول 7 في المائة بنحو 6.9 مليون ريال لتصل إلى 93 مليون ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 12 في المائة بنحو 91 ألف سهم لتصل إلى 686 ألف سهم متداول، أما الصفقات فتراجعت 12 في المائة بنحو 485 صفقة لتصل إلى 3.6 ألف صفقة. وتراجعت خمسة أسهم مقابل ارتفاع البقية، وتصدر الأسهم المرتفعة "الحاسوب" بنحو 13 في المائة ليغلق عند 475 ريالا، يليه سهم "برغرايززر" بنحو 3.7 في المائة، ليغلق عند 275 ريالا، وحل ثالثا سهم "فش فاش" بنحو 3.7 في المائة ليغلق عند 373 ريالا. بينما تصدر الأسهم المتراجعة "جروب فايف" بنحو 1.5 في المائة ليغلق عند 38 ريالا، يليه سهم "الوطنية للبناء والتسويق" بنحو 1.3 في المائة ليغلق عند 375 ريالا، وحل ثالثا سهم "حديد وطني" بنحو 0.44 في المائة ليغلق عند 67.80 ريال.وكان الأعلى تداولا سهم "الحاسوب" بقيمة 30 مليون ريال، يليه سهم "برغرايززر" بقيمة 18 مليون ريال، وحل ثالثا سهم "فش فاش" بقيمة 14 مليون ريال.