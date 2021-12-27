تراجع معظم البورصات الخليجية بضغط من الأسهم القيادية .. وعمليات شراء انتقائية تدعم «المصرية»

تراجعت معظم البورصات الخليجية أمس بضغط من الأسهم القيادية، بينما صعدت السوق المصرية وسط عمليات شراء انتقائية على بعض الأسهم الكبرى.وارتفع سوق دبي المالي 0.45 في المائة إلى 3158 نقطة. وزاد سهم بنك دبي التجاري 0.94 في المائة، وبنك دبي الإسلامي 0.37 في المائة، و"الاتحاد العقارية" 4.79 في المائة، و"شعاع كابيتال" 1.05 في المائة، و"سوق دبي المالي" 1.25 في المائة، و"أملاك للتمويل" 14.91 في المائة.وأغلق مؤشر أبوظبي على هبوط بنحو 0.44 في المائة إلى 8394 نقطة بضغط من الأسهم القيادية. وتراجع سهم بنك أبوظبي التجاري 0.71 في المائة، ومصرف أبوظبي الإسلامي 2.18 في المائة، و"أدنوك للحفر" 2.04 في المائة، ومجموعة أغذية 0.19 في المائة، و"الدار العقارية" 0.75 في المائة، وبنك أبوظبي الأول 0.73 في المائة.وتراجع المؤشر القطري 0.38 في المائة إلى 11652 نقطة بضغط هبوط جماعي بالقطاعات.وتصدر العقارات القطاعات الهابطة بنحو 0.89 في المائة، لانخفاض ثلاثة أسهم على رأسها "المتحدة" بنحو 1.95 في المائة. وتراجع البنوك والخدمات المالية بنحو 0.44 في المائة، لانخفاض عدد من أسهمه تقدمها "دلالة" بنحو 2.23 في المائة.وأنهى مؤشر مسقط تعاملات أمس متراجعا بنحو 0.06 في المائة إلى 4122 نقطة بضغط من القطاع المالي المتراجع الوحيد بنحو 0.06 في المائة، مع تقدم سهم "عمان والإمارات" المتراجعين بنحو 6.15 في المائة، وتراجع "الدولية للاستثمارات" بنحو 1.64 في المائة.وارتفع مؤشر البحرين 0.39 في المائة إلى 1786.4 نقطة بدعم قطاعات المال والاتصالات والعقارات.وارتفع قطاع المال مع صعود سهم "الأهلي المتحد" 0.54 في المائة، وبنك البحرين الوطني 0.77 في المائة، وبنك البحرين والكويت 0.2 في المائة. وصعد قطاع الاتصالات مع ارتفاع سهم "بتلكو" 0.17 في المائة، و"زين البحرين" 4.48 في المائة. وزاد قطاع العقارات مع صعود سهم "أماكن" 7.69 في المائة.وتراجع مؤشر الكويت 0.24 في المائة. وضغط على المؤشر انخفاض تسعة قطاعات على رأسها التكنولوجيا بنحو 2.91 في المائة، بينما ارتفعت ثلاثة قطاعات تقدمها "الطاقة" بنحو 0.46 في المائة، فيما استقر "الرعاية" الصحية وحيدا.وفي القاهرة، ارتفع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 0.84 في المائة إلى 11856 نقطة، وسط عمليات شراء انتقائية على بعض الأسهم الكبرى والقيادية والنشطة من جانب صناديق الاستثمار والمؤسسات المصرية والعربية.وحقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مكاسب قدرها 2.8 مليار جنيه، ليصل إلى 751.1 مليار جنيه.