تراجع ارتباط أسعار النفط بكورونا .. تعطل الإمدادات ونقص المخزونات يدعمان السوق

توقع محللون نفطيون استمرار تقلبات أسعار النفط الخام خلال الأسبوع الجاري بعد تسجيل مكاسب بنحو 4 في المائة في ختام الأسبوع الماضي، حيث تعود التقلبات إلى هدوء التعاملات في الأسواق المالية بسبب موسم العطلات ونهاية العام.وذكر المحللون أن أسعار النفط تواجه ضغوطا بسبب استمرار المخاوف المرتبطة بالانتشار السريع لمتغير أوميكرون من فيروس كورونا، الذي كبح نمو الطلب العالمي خاصة على الوقود وتحديدا مع إلغاء آلاف رحلات الطيران في الولايات المتحدة وخارجها، ما أضعف استهلاك وقود الطائرات بشكل خاص.ولفت المختصون إلى أن وزراء الطاقة في مجموعة المنتجين في تحالف "أوبك +" يستعدون لعقد اجتماع شهري جديد مطلع العام الجديد وسط تكهنات عن احتمال اتخاذ قرار بتأجيل أو تخفيف الزيادة الإنتاجية الشهرية من النفط الخام التي تبلغ 400 ألف برميل يوميا بسبب أزمة استفحال انتشار الوباء، وبالتالي تعثر نمو الطلب العالمي.وأشاروا إلى تراجع الارتباط بين أسعار النفط الخام وتطورات أزمة متغير أوميكرون إلى حد ما في الأسبوع الماضي، حيث أدى الانخفاض العام في مخزونات النفط الخام الأمريكية وتعطل الإمدادات النفطية الليبية إلى تحريك الأسعار صعودا، حيث عزز الطلب القوي من انخفاض المخزونات النفطية على أساس أسبوعي عند 4.7 مليون برميل، كما أدت الأزمة في ليبيا إلى تراجع إنتاجها فوريا بنحو 300 ألف برميل يوميا.وفي هذا الإطار، يقول روس كيندي العضو المنتدب لشركة "كيو إتش أي" الدولية لخدمات الطاقة: إن حالة عدم اليقين تسيطر على سوق النفط الخام وقد تدفع إلى مزيد من التقلبات السعرية، ولكن التعاملات في الأسبوع الماضي شهدت مكاسب جيدة بسبب توقعات بأن يكون متغير أوميكرون من فيروس كورونا أقل حدة وخطرا من السلالات السابقة للفيروس وخاصة "دلتا"، ما أدى إلى تقلص المخاوف بشأن تضرر الطلب.وذكر أن العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط ارتفعت في نهاية الأسبوع الماضي 1.4 في المائة وسط حالة من ضعف السيولة وهدوء التعاملات المرتبطة بفترة العطلة الطويلة في أغلبية دول العالم وذلك مع اقتراب نهاية العام الميلادي وترافق ذلك مع تقارير طبية بريطانية ترجح أن يؤدي متغير أوميكرون إلى حاجة أقل للمريض إلى دخول المستشفى مقارنة بسلالة دلتا السابقة.من جانبه، يرى دامير تسبرات مدير تنمية الأعمال في شركة تكنيك جروب الدولية، أن معنويات السوق النفطية في تحسن مستمر رغم أنباء الإغلاقات والإصابات الواسعة بمتغير أوميكرون، ما قد يجعل أسعار النفط قد تعدل مسارها في الأسبوع الجاري مع استمرار وتيرة التقلبات المتلاحقة، مضيفا أن الإعلان عن دواء جديد ضد كورونا من الأقراص بدد نسبيا بعض المخاوف والسيناريوهات السيئة لانتشار المتغير، ومن ثم تفادي تأثيره السلبي الواسع في الطلب العالمي على النفط الخام والوقود.ولفت إلى أن انتشار لقاحات وعلاجات جديدة عالية الفاعلية والكفاءة ضد وباء كورونا ستكون له انعكاسات إيجابية وقوية على أسعار النفط الخام، منوها إلى توقعات دوائر تحليلية دولية أن جميع المحفزات الرئيسة التي تنتظر سوق النفط الخام في العام الجديد تتجه نحو دعم ارتفاع أسعار النفط.من ناحيته، قال بيتر باخر المحلل الاقتصادي ومختص الشؤون القانونية للطاقة: إن أحجام التداول تنخفض بشكل طبيعي وموسمي قبل حلول عطلة نهاية العام، مؤكدا أن العدد الإجمالي لعقود النفط التي يحتفظ بها التجار - العقود الآجلة للنفط الخام والبنزين والديزل مجتمعة – تسجل بالفعل أدنى مستوياتها منذ ما يقرب من ستة أعوام.وذكر أن ظهور المتغير كبح كثيرا من المكاسب التي كانت أسعار النفط الخام يمكن أن تحققها خلال العام الجاري 2021، ولكن على الرغم من ذلك تتجه أسعار النفط الخام إلى تحقيق مكاسب جيدة على أساس سنوي بسبب الانتعاش القوي من الوباء الذي تحقق على نحو جيد حتى نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي - قبل ظهور المتغير الجديد مباشرة.بدورها، تقول أرفي ناهار مختص شؤون النفط والغاز في شركة إفريكان ليدر شيب الدولية: إن سوق النفط الخام لديها بالفعل بعض العوامل الصاعدة الداعمة لمعنويات السوق وأبرزها تراجع مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة بمقدار 4.72 مليون برميل في الأسبوع الماضي، كما انكمشت بأكثر من عشرة ملايين برميل خلال الأسابيع الأربعة الماضية.وأشارت إلى أن أزمة الطاقة في أوروبا وتعطل الإمدادات النفطية في ليبيا ونيجيريا أديا إلى بعض التشديد في إمدادات النفط وقد نجح في امتصاص تأثير الزيادة الشهرية لمجموعة المنتجين في "أوبك +" موضحة أن السوق تترقب حجم تأثير إطلاق احتياطيات النفط الخام الاستراتيجية في الولايات المتحدة وعدة دول أخرى على توازن العرض والطلب في سوق النفط الخام.من ناحية أخرى، وفيما يخص الأسعار الخام في ختام الأسبوع الماضي، هبطت أسعار النفط الجمعة في تداول محدود خلال العطلة بعد ارتفاعها لثلاثة أيام، فيما يحاول المستثمرون تقدير تأثير المتحور أوميكرون من فيروس كورونا في الطلب.وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 29 سنتا، بما يعادل 0.4 في المائة، إلى 76.56 دولار للبرميل، وذلك بعد ارتفاعها 2.1 في المائة، في الجلسة السابقة، ورغم ذلك، فإن خام القياس سجل مكسبا أسبوعيا بنحو 4 في المائة.وانتعشت أسعار النفط هذا الأسبوع مع انحسار المخاوف بشأن تأثير المتحور أوميكرون شديد العدوى في الاقتصاد العالمي، إذ أشارت بيانات أولية إلى أنه يسبب أعراضا مرضية أخف، وزادت الإصابات بفيروس كورونا زيادة كبيرة أينما ينتشر المتحور، ما دفع دولا كثيرة لفرض قيود جديدة.وأعلنت شركتا يونايتد إيرلاينز ودلتا إيرلاينز للطيران إلغاء عشرات الرحلات مع وجود إصابات بالمتحور بين أفراد طواقم الطيران والعاملين.وأدت زيادة في عدد الحفارات بالولايات المتحدة أيضا إلى الضغط على سوق النفط، إذ قالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة: إن عدد حفارات النفط والغاز العاملة ارتفع إلى أعلى مستوياته منذ نيسان (أبريل) 2020 في أحدث أسبوع. وبلغ العدد الكلي للحفارات 586 ما ينذر بزيادة في الإنتاج في الشهور المقبلة.