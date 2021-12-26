مكافحة الاحتكار الأمريكية توافق على استحواذ "نونو نورديسك" على "ديسيرنا الأمريكية"

وافقت سلطات مكافحة الاحتكار الأمريكية على خطط شركة نوفو نورديسك الدنماركية للاستحواذ على شركة ديسيرنا الأمريكية للأدوية.

وسوف تقوم شركة نوفو نورديسك، المتخصصة في علاج السكرى، بشراء شركة ديسيرنا للأدوية الحيوية، التي تركز على أدوية إسكات الجينات.

وقالت ديسيرنا أن الشركتين تعملان على إيجاد مرشحين سريريين للامراض مثل الكبد المزمن والتهاب كبد دهني غير كحولي والسكرى من النوع الثاني والبدانة والأمراض النادرة، وذلك منذ عدة أعوام.

ووافقت شركة ديسيرنا على صفقة الاستحواذ مقابل 38.25 دولار للسهم نقدا في 18 نوفمبر الماضي.