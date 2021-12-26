"ام اي اس" و "الراجحي المالية" يتفقان على المضي قدما بشأن مذكرة لإطلاق صندوق استثماري خاص بمليار ريال

أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات (ام اي اس) عن آخر التطورات لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع الراجحي المالية لإطلاق صندوق استثماري خاص "متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية" بمبلغ مليار ريال كمرحلة أولى بهدف تمويل مشاريع البنية التحتية الرقمية و التقنية و التجهيزات الطبية.

وقالت الشركة أن الطرفان اتفقا على المضي قدما، و اتخاذ الخطوات الضرورية لأطلاق صندوق استثماري خاص (متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية) بمبلغ مليار ريال كمرحلة أولى بهدف الشراكة في مشاريع البنية التحتية الرقمية و التقنية و التجهيزات الطبية .

وبموجب هذه المذكرة فإن شركة المعمر لأنظمة المعلومات (ام أي اس ) ستكون هي المسوق و المورد والمنفذ و المشغل الحصري لمشاريع الصندوق، ويوفر الصندوق أساليب العقود التشغيلية المختلفة التي تتناسب مع متطلبات العملاء مثل التأجير طويل الاجل، البناء والتشغيل والتحويل والدفع مقابل الاستخدام بهدف المساهمه في برامج الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وغيرها من هياكل العقود التشغيلية.