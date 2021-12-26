تحديد النطاق السعري لطرح أسهم "الوسائل الصناعية" في "نمو" بين 16 إلى 19 ريال للسهم

أعلنت شركة فالكم للخدمات المالية بصفتها المستشار المالي ومدير الإكتتاب للطرح المحتمل لشركة الوسائل الصناعية عن تحديد النطاق السعري لطرح "الوسائل الصناعية" المزمع بين 16-19 ريال للسهم الواحد.
وتتمثل عملية الطرح بطرح عدد 2,500,000 سهماً عادياً من أسهم الشركة الحالية "أسهم الطرح"، تمثل نسبة 10% من رأس المال المصدر للشركة والتي سيتم بيعها من المساهمين الحاليين.
وسيتم تخصيص عدد 2,500,000 سهم عادي تمثل نسبة 100.00% للمستثمرين المؤهلين.
ويبلغ الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها من قبل كل مستثمر مؤهل 10 أسهم ، فيما يبلغ الحد الأقصى 1,249,990 سهم.
وتبدأ فترة عملية بناء سجل الأوامر للمستثمرين المؤهلين في تاريخ 26 ديسمبر 2021م وتنتهي في تاريخ 30 ديسمبر 2021م.
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