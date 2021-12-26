"ام اي اس": الانتهاء من الحصول على الموافقات والرخص لبدء العمل في "MIS FORWARD"

أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات "ام اي اس" الانتهاء من الحصول على الموافقات والرخص لبدء العمل في الشركة التابعة شركة التميز لحلول التطبيقات لتقنية المعلومات "MIS FORWARD "، وتم اطلاق عمل الشركة التي تتبنى في تطوير اعمالها على تطبيق افضل الممارسات والمعايير العالمية، وستعمل الشركة على تبني وتطوير تقنيات وتطبيقات مبتكرة ذات قيمة تكون رائدة في مجالها وستكون باكورة منتجات الشركة:

- تطوير استوديو الشركات الناشئة لدعم الأفكار التطويرية و الخلاقه (Venture Studio)

- تطوير تطبيق "الشراء الآن و الدفع لاحقا" (Buy now pay later)

- تطوير منصة وتطبيق السوق الالكتروني (E-Market place)

- تطوير بنية المصرفية المفتوحة (Open Banking)

كما تم تعيين الدكتور عبدالله الغامدي رئيس تنفيذي لشركة التميز لحلول التطبيقات لتقنية المعلومات MIS FORWARD .