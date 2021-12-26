"باتك": 84.90 % نسبة تغطية اكتتاب حقوق الأولوية

أعلنت شركة باتك للإستثمار والأعمال اللوجستية عن نتائج تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة وتفاصيل عملية بيع الأسهم التي لم يكتتب فيها .

وتم الاكتتاب في 25,470,085 سهم من الأسهم الجديدة المطروحة من إجمالي عدد 30,000,000 سهم ، بنسبة تغطية بلغت 84.90 %.

وبلغت قيمة الأسهم المكتتب فيها 254,700,850 ريال .

وأوضحت الشركة إنه سيتم طرح الأسهم المتبقية على عدد من المستثمرين ذوي الطابع المؤسسي، على أن تقوم تلك المؤسسات بتقديم عروض شراء للأسهم المتبقية، وسيتم تخصيص الأسهم المتبقية للمؤسسات الاستثمارية بإعطاء الأولوية للعرض الأعلى سعراً ثم الأقل فالأقل (بشرط ألا يقل عن سعر الطرح)، على أن يتم تخصيص الأسهم بالتناسب على المؤسسات الاستثمارية التي تقدم نفس العرض. وفي حال وجود أسهم غير مشتراه من قبل المؤسسات الاستثمارية فسيتم تخصيص هذه الأسهم لمتعهد التغطية الذي سيقوم بشرائها بسعر الطرح.

وتبدأ فترة الطرح المتبقي للأسهم التي لم يتم الاكتتاب بها والبالغة 4,529,915 سهم من الساعة 10 صباحاً من يوم الثلاثاء 24-05-1443هـ الموافق 28-12-2021م وتستمر إلى الساعة 5 مساءً من يوم الأربعاء 25-05-1443هـ الموافق 29-12-2021م.