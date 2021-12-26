23.8 ألف موظف جديد بقطاع «المبيعات» خلال 3 أشهر .. 77.3 % سعوديون

بلغ عدد العاملين الجدد، الذين يعملون في الخدمات والمبيعات ويخضعون لأنظمة ولوائح التأمينات الاجتماعية نحو 23.8 ألف موظف، وذلك خلال الأشهر الثلاثة الماضية.ووفقا لإحصائيات حكومية اطلعت "الاقتصادية" عليها شكل الموظفون السعوديون الجدد نحو 77.3 في المائة، حيث بلغ عددهم 18398 موظفا، مقابل 5381 موظفا أجنبيا.وبلغ عدد الموظفين الرجال 16037 موظفا، مشكلين 67.4 في المائة مقابل 7742 موظفة، استحوذت السعوديات على العدد الأعلى بـ7396 مواطنة مقابل 346 أجنبية.يأتي ذلك في وقت أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قرارا بتوطين مهن التسويق 30 في المائة على المنشآت، التي يعمل بها خمسة عاملين فأكثر في مهن التسويق، مع تحديد حد أدنى للاحتساب في نسب التوطين بـ5500 ريال.وأصدرت أيضا قرارا بقصر العمل على السعوديين في مهن السكرتارية والترجمة وأمناء المخزون وإدخال البيانات، في كل مناطق المملكة، وجاء القرار بقصر العمل في هذه المهن على السعوديين في منشآت القطاع الخاص مع تحديد حد أدنى للاحتساب في نسب التوطين بخمسة آلاف ريال للمترجمين وأمناء المخزون.وأوضحت الشهر الماضي، أن القرارين سيدخلان حيز التنفيذ في الثامن من أيار (مايو) 2022، مبينة أن توطين مهن التسويق سيوفر أكثر من 12 ألف وظيفة للمواطنين والمواطنات، فيما سيوفر توطين المهن الإدارية المساندة أكثر من 20 ألف وظيفة.وأصدرت الوزارة دليلا إجرائيا للقرارين يوضحان تفاصيل القرارين والآليات اللازمة لتنفيذه لضمان التزام المنشآت، مشددة على تطبيق العقوبات في حق المنشآت المخالفة، كما ستقدم الوزارة حزما من المحفزات والدعم المتعلق بمساندة منشآت القطاع الخاص في توظيف السعوديين.وكانت الوزارة قد شرعت عدة قرارات توطين منها، توطين المجمعات التجارية المغلقة، والمطاعم والمقاهي، وأسواق التموين المركزية، والمهن التعليمية في التعليم العام الأهلي.وتركزت القرارات، التي تم إصدارها لدعم المنشآت والباحثين عن عمل، وفق آليات منظمة ومدة زمنية محددة، وتستهدف مهنا نوعية في قطاعات حيوية هي: طب الأسنان، والصيدلة، والهندسية، والمحاسبة، وتتضمن الوظائف النوعية المستهدفة، والوظائف القيادية والإشرافية والوظائف المستدامة ذات النمو والتطور، والوظائف التي تتطلب مهارات تقنية بمستوى عال.وتسهم تلك القرارات في زيادة مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل السعودية وفتح مزيد من فرص العمل النوعية والمستقرة أمام المواطنين والمواطنات.