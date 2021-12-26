ارتفاعات الغاز تعرض صناعة صهر المعادن الأوروبية لأزمة وجودية .. الربحية تتآكل

حذرت تقارير دولية من تفاقم أزمة الطاقة في أوروبا في العام المقبل، مع تحول الطقس إلى أكثر برودة من عام إلى آخر، مشيرة إلى أنه في بداية كانون الثاني (يناير) ستكون 30 في المائة من القدرة النووية الأوروبية متوقفة، ما يزيد من الاعتماد على الغاز والفحم حتى النفط لإبقاء إمدادات الكهرباء مستمرة.وفي هذا السياق، أكد تقرير "وورلد أويل" الدولي أن الارتفاع المستمر في أسعار الطاقة الأوروبية يؤدي إلى تعريض أكبر مستهلكي الغاز والطاقة في المنطقة لخسائر فادحة وهو ما يجبر عمالقة الصناعة على خفض الإنتاج ويهدد الانتعاش الاقتصادي.وذكر التقرير أنه مع ارتفاع تكاليف الطاقة إلى مستويات قياسية جديدة يوما بعد يوم تتصاعد الضغوط المالية على الصناعات بما في ذلك المعادن والأسمدة حيث خفضت شركات معدنية في أوروبا الإنتاج في الأسبوعين الماضيين، كما ستتوقف شركات إنتاج الزنك في فرنسا في أوائل الشهر المقبل، إضافة إلى إيقاف شركات أسمدة رومانية نشاطها مؤقتا.وأشار إلى تأكيد شركة "كونكورد ريسورسز المحدودة لتجارة المعادن" أن أوروبا تشهد أزمة وجودية في صناعة الألمنيوم وغيرها من صناعات صهر المعادن التي تتطلب طاقة مكثفة لافتا إلى ارتفاع أسعار الألمنيوم أكثر من 40 في المائة، هذا العام منوها إلى أن الطلب في المنطقة آخذ في الازدهار لكن الربحية تتآكل بسبب أسعار الطاقة.وذكر التقرير أن طن الألمنيوم في فرنسا يتكلف حاليا 11 ألف دولار بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، بينما يباع هذا الطن بحد أقصى 2800 دولار موضحا أن مصاهر الألمنيوم في أوروبا تمثل حصة صغيرة من الإنتاج العالمي لكنها توظف آلاف العمال وتشكل مصدرا قيما لإيرادات الضرائب.وأشار إلى أن الألمنيوم هو واحد من أكثر المعادن الصناعية كثافة في استخدام الطاقة كما أن ارتفاع أسعار الطاقة أجبر شركات معدنية بارزة على خفض الإنتاج بنحو 3 في المائة، حيث بلغت خسائر بعض الشركات نحو 20 مليون يورو "22.6 مليون دولار" منذ بداية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.وأوضح أن أزمة الطاقة هذا العام جاءت شديدة لدرجة أن أسعار الغاز ارتفعت بأكثر من 800 في المائة، بينما قفزت تكاليف الطاقة بنحو 500 في المائة، لافتا إلى أن أكثر شهور الشتاء برودة ما زالت متوقعة، إضافة إلى وقف روسيا لإمدادات الغاز ينذر بمزيد من التوترات في سوق الغاز في الاقتصاد العالمي كما يهدد تحديدا الاقتصاد الصناعي في أوروبا خاصة مع انتشار متغير "أوميكرون" من فيروس كورونا في جميع أنحاء القارة.ونقل التقرير عن بنك "ستاندرد تشارترد " تأكيده أن أسعار الغاز المرتفعة سواء للأفراد أو للشركات ستكون بمنزلة رياح معاكسة للنشاط الاقتصادي، موضحا أن الارتفاع الأخير في أسعار الغاز هو تطور سلبي لتوقعات جميع الاقتصادات الأوروبية بما في ذلك المملكة المتحدة أيضا.ولفت إلى أن هناك تهديدا لسلسلة التوريد الغذائي، حيث ترى شركة "أزومورس" أكبر منتج للأسمدة في رومانيا أن المنشآت بدأت في الإغلاق وأن المزارعين لن يصبحوا قادرين على تحمل مثل هذه الأسعار المرتفعة، لافتا إلى تأكيد شركة يارا الدولية النرويجية التي قلصت الإنتاج في وقت سابق هذا العام أنها ستواصل مراقبة الوضع من كثب وتقليص الإنتاج عند الضرورة.وسلط التقرير الضوء على قول ماريو دراجي رئيس الوزراء الإيطالي إن الزيادة في أسعار الطاقة "تتطلب إجراءات عاجلة" موضحا أنه من بين أعضاء الاتحاد الأوروبي البالغ عددهم 27 دولة عملت 20 دولة على تخفيف الضربة التي يتعرض لها المستهلكون ودعم الفئات الأكثر ضعفا.وأشار التقرير إلى أن التخفيضات في الإنتاج قد تجبر أوروبا على الاعتماد على الواردات من البلدان لتوليد الطاقة كما يمكن أن يؤدي ذلك إلى مزيد من الرياح المعاكسة للمستهلكين مثل أسعار السيارات وشركات الطيران خاصة إذا فرض الاتحاد الأوروبي ضريبة على المنتجات كثيفة الكربون.وخفضت شركة غازبروم الروسية، ضخ الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا عبر "يامال - أوروبا"، أحد مسارات توريد الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا، بحسب ما أفادت به تقارير روسية.ويعد خط أنابيب الغاز "يامال - أوروبا" أحد المسارات الرئيسة لإمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا، ويمر الخط عبر أراضي أربع دول، هي: روسيا وبيلاروس وبولندا وألمانيا، ما يشير إلى أزمة مرتقبة في الأسعار.والطاقة التصميمية للأنبوب 32.9 مليار متر مكعب من الغاز سنويا. وفي العام الماضي انتهى عقد ترانزيت الغاز طويل الأجل بين شركة غازبروم وبولندا، لذلك تقوم الشركة الروسية في 2020 و2021 بحجز سعة في الأنابيب من خلال مزادات.وذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" أخيرا، أن الشركة الروسية تواصل تقليص حجوزات السعة لضخ الغاز عبر خط "يامال - أوروبا" عبر بولندا، فعلى سبيل المثال، حجزت "غازبروم" سعة ليوم الجمعة قبل الماضي 27 مليون متر مكعب. وفي وقت سابق، أكدت شركة غازبروم أنها تقوم بالوفاء بالتزاماتها ضمن العقود المبرمة مع أوروبا.على أثر ذلك، سجلت أسعار الغاز الأوروبية ارتفاعا قياسيا جديدا بعد أن تحول خط أنابيب ينقل الغاز الروسي لألمانيا إلى التدفق شرقا، في خطوة قال الكرملين "إنها ليس لها تداعيات سياسية"، بينما قال اثنان من كبار العملاء الألمان إن "غازبروم تفي بالتزامات الإمداد".وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في تصريحات سابقة، "إن من غير المنصف اتهام روسيا بالمسؤولية عن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي إلى مستويات قياسية في أوروبا، في ظل تلبية شركة غازبروم الروسية جميع التزاماتها في الإمداد".وصرح خلال مؤتمر سنوي، بأن "غازبروم" كان عليها تلبية جميع التزاماتها بموجب الاتفاقات طويلة الأمد قبل التوريد للأسواق الفورية".وأكد أن الدول التي أبرمت عقودا طويلة المدى، مثل ألمانيا، لديها الآن أسعار أقل بكثير، ويمكنها حتى أن تعيد بيع الغاز لجيرانها وتحقيق ربح.وقال بوتين: "إن أوروبا أوجدت مشكلاتها المتعلقة بالغاز بنفسها وعليها أن تحلها بنفسها.. نشك في أن بعض الغاز الروسي الواصل إلى ألمانيا عبر خط أنابيب يعاد بيعه في نهاية المطاف إلى أوكرانيا".