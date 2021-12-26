عودة الوباء تصيب حركة الطيران العالمية بالشلل .. إلغاء 4500 رحلة وتأجيل 11 ألفا

ألغي أكثر من 4500 رحلة جوية حول العالم بحلول يوم أمس، وتأجلت آلاف الرحلات الأخرى في وقت يحدث فيه تفشي المتحور "أوميكرون" شديد العدوى اضطرابات في السفر خلال موسم العطلات، بحسب موقع "فلايت أوير" المتخصص.وبحسب "الفرنسية"، أفاد الموقع بأن نحو ألفي رحلة ألغيت حول العالم يوم الميلاد، بما في ذلك نحو 700 رحلة قادمة من أو متجهة إلى مطارات في الولايات المتحدة، فيما تم تأجيل أكثر من 1500 رحلة.والجمعة، ألغيت نحو 2400 رحلة فيما أعلن تأجيل نحو 11 ألف رحلة. كما سجل الموقع أكثر من 600 إلغاء لرحلات مقررة اليوم.وطلب طيارون ومضيفون وغيرهم من الموظفين إجازات مرضية أو اضطروا للخضوع إلى حجر صحي بعدما خالطوا مصابين بكوفيد أو أصيبوا هم بالوباء، ما أجبر شركات "لوفتهانزا" و"دلتا" و"يونايتد إيرلاينز" وعددا كبيرا آخر من شركات الطيران على إلغاء رحلات في فترة من العام يبلغ فيها السفر ذروته.وأظهرت بيانات "فلايت أوير" أن "يونايتد" ألغت 200 رحلة الجمعة والسبت، أي ما يعادل 10 في المائة من الرحلات المقررة.وقالت "يونايتد" في بيان الجمعة "يؤثر ارتفاع عدد الإصابات بـ"أوميكرون" على مستوى البلاد بشكل مباشر في طواقمنا والأشخاص الذين يديرون عملياتنا".وأضافت الشركة "نتيجة ذلك، اضطررنا مع الأسف إلى إلغاء بعض الرحلات وإبلاغ الزبائن المتأثرين بالأمر قبل قدومهم إلى المطار"، مشيرة إلى أنها تعمل على إيجاد حجوزات جديدة للركاب.كما ألغت "دلتا" 260 رحلة على الأقل أمس ونحو 170 الجمعة، قائلة "إنها استنفدت جميع الخيارات والموارد، بما في ذلك تغيير مسار الرحلات واستبدال الطائرات والطواقم لتغطية الرحلات المقررة".وقالت الشركة "نعتذر لزبائننا على اضطرارهم إلى تأجيل خططهم للسفر خلال العطلة".وألغيت 11 رحلة لشركة "ألاسكا إيرلاينز" بعدما قال موظفون "إنهم تعرضوا على الأرجح لكوفيد، واضطروا إلى عزل أنفسهم".وفاقمت قرارات الإلغاء الإحباط المرتبط بالوباء بالنسبة إلى عديد من الأمريكيين الذين كانوا يأملون لقاء أفراد عائلاتهم بعدما تم تقليص السفر واحتفالات يوم الميلاد إلى حد كبير العام الماضي.وأعلن العدد الأكبر من قرارات إلغاء الرحلات في أوساط شركات الطيران الصينية، إذ أعلنت "تشاينا إيسترن" إلغاء 480 رحلة "أي أكثر من 20 في المائة من رحلاتها المقررة"، فيما أوقفت "أير تشاينا" 15 في المائة من رحلاتها المقررة أمس.وبناء على تقديرات "رابطة السيارات الأمريكية"، كان من المقرر أن يسافر أكثر من 109 ملايين أمريكي جوا أو بالقطارات أو السيارات بين 23 كانون الأول (ديسمبر) و2 كانون الثاني (يناير)، وهي زيادة بنسبة 34 في المائة عن العام الماضي.لكن كان الجزء الأكبر من هذه الخطط قبل تفشي المتحور "أوميكرون"، الذي بات مهيمنا في الولايات المتحدة، حيث يضغط حاليا على بعض المستشفيات وموظفي الرعاية الصحية.لكن "أوميكرون" لم يؤثر في رحلة "سانتا كلوز"، بحسب ما ذكرت قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية "نوراد" التي تتعقب رحلة نيكولا خلال يوم الميلاد منذ أكثر من 60 عاما.وقال الميجور جنرال إريك كيني، قائد المنطقة التابعة لنوراد في كندا "إن سانتا كلوز وزع أكثر من ملياري هدية، وكان يحلق فوق باكستان الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش".وأفاد كيني "أمور سانتا تسير على ما يرام حتى الآن. إنه يواصل رحلته التي ستستمر خلال المساء أيضا".كما تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن والسيدة الأولى جيل إلى مسؤولي نوراد عبر الفيديو الجمعة للتأكد من أن رحلة "سانتا كلوز" تمضي بشكل جيد.ومن ثم، تحدث بايدن عبر الفيديو مع عدد من العائلات الأمريكية وسأل الأطفال عن الهدايا التي يرغبون فيها، مؤكدا لهم أن عليهم النوم قبل منتصف الليل ليزورهم "سانتا كلوز".لكن في مؤشر على حدة الانقسامات السياسية التي تعصف بالمجتمع الأمريكي، وجه أحد الآباء، الذي تحدث إليه بايدن لمعايدته، إهانات إلى الرئيس.وألغت شركات الطيران التجارية في جميع أنحاء العالم آلاف الرحلات بعد أن أدت موجة متزايدة من إصابات كوفيد - 19 مدفوعة بمتحور "أوميكرون" إلى زيادة الغموض والمشقة للمسافرين لقضاء العطلات.وتمثل الحركة الجوية التجارية داخل الولايات المتحدة ومنها وإليها أكثر من ربع جميع الرحلات الجوية الملغاة خلال عطلة نهاية الأسبوع.وارتفعت إصابات كوفيد - 19 في الولايات المتحدة في الأيام الأخيرة بسبب المتحور "أوميكرون" سريع الانتشار، الذي تم اكتشافه لأول مرة في تشرين الثاني (نوفمبر) ويمثل الآن ما يقرب من ثلاثة أرباع الإصابات في الولايات المتحدة وما يصل إلى 90 في المائة في بعض المناطق مثل الساحل الشرقي.وذكر إحصاء لـ"رويترز" أن متوسط عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة ارتفع 45 في المائة إلى 179 ألف إصابة يوميا خلال الأسبوع الماضي.وبحسب ما أوردته وكالة "بلومبيرج" للأنباء، تقطعت السبل بالمسافرين خلال العطلة بسبب زيادة الإصابات بمرض كوفيد - 19 التي أدت إلى نقص في أطقم الرحلات الجوية، ما أصاب الحركة الجوية بنوع من الشلل.وكان لشركة إيسترن تشاينا الصينية النصيب الأكبر من الرحلات الملغاة، وكان المطار الأكثر تضررا في مدينة شيان الصينية في ظل تفشي وباء كورونا في المدينة.وتكشف هذه الإلغاءات المدى الذي وصل إليه تفشي المتحور "أوميكرون" في أمريكا، الذي يدفع أعداد الإصابة في البلاد إلى الزيادة، لترتفع الحصيلة بواقع ستة أمثال خلال أسبوع فقط، وليصبح "أوميكرون" الأكثر تفشيا في البلاد.إلى ذلك، تسبب هطول الثلوج على مدار ساعات في عرقلة حركة المرور والطيران في العاصمة الروسية موسكو.وأعلنت محطة "إيكو موسكفي" الإذاعية أنه تم إلغاء أو إرجاء أكثر من 70 رحلة في المطارات الثلاثة في العاصمة أمس. إضافة إلى ذلك، تكدست السيارات على الطريق الدائري السريع.وناشدت السلطات سكان موسكو الاستعانة بوسائل النقل العام، حتى تتمكن فرق كسح الثلوج من تنظيف الطرق بصورة أسرع.وعلى مدار ساعات تقوم شاحنات وجرارات بإزاحة الثلوج الجديدة من الطرقات والشوارع. ووصل سمك الجليد في بعض أحياء موسكو إلى 30 سنتيمترا.واستغل الأطفال الطقس الشتوي في التزلج على الجليد. ووجد المتزلجون في المناطق النائية عن وسط المدينة. وعقب ظهر أمس هطلت الثلوج مجددا في أكبر مدينة في أوروبا.وتسببت الثلوج والبرد أيضا في إعاقات في مناطق أخرى من روسيا. وعلقت عشرات الشاحنات في ياكوت شرقي البلاد، التي وصلت درجة الحرارة فيها إلى 45 تحت الصفر. وقالت السلطات "إنه تم إمداد السائقين بالطعام".