رغم الإمكانيات التكنولوجية المتوافرة .. 36 % من سكان ألمانيا يفضلون الدفع النقدي

أظهرت نتائج استطلاع للرأي في ألمانيا أن أكثر من ثلث سكان ألمانيا لا يزالون يفضلون الدفع النقدي، رغم جميع إمكانيات الدفع التكنولوجية المتوافرة.وأوضحت نتائج الاستطلاع الذي أجراه معهد يوجوف لأبحاث الرأي وشمل أكثر من ألفي بالغ، أن أكثر من 36 في المائة ممن شملهم الاستطلاع قالوا إنهم يفضلون الدفع النقدي بوجه عام.وفي الوقت نفسه، قال 23 في المائة ممن شملهم الاستطلاع إنهم يستخدمون الدفع النقدي بالعملات المعدنية فقط عندما لا تكون المدفوعات غير النقدية متاحة.وبحسب "الألمانية"، قال 45 في المائة ممن شملهم الاستطلاع إنهم مروا في هذا العام، لمرة واحدة على الأقل، بتجربة محاولة الدفع غير النقدي، على سبيل المثال، ببطاقة الائتمان، لكن الدفع النقدي فقط هو الذي تم قبوله.وأوضحت النتائج أن 27 في المائة فقط من المشاركين قالوا إنهم يدفعون عبر الهاتف الذكي أو الساعة الذكية.وقال فريدهلم بويزه، من رابطة الجمعية التعاونية التي تضم مصارف فولكس بنك ورايفايزن بنك، في معرض تعليقه على النتائج إن الأشخاص الذين تصل أعمارهم حتى 40 عاما يتصدرون الفئة التي تستخدم هذه الوسيلة الذكية للدفع.ورابطة الجمعية التعاونية هي التي كلفت المعهد بإجراء هذا الاستطلاع، ويقع مقر الرابطة في مدينة نوي-ايزنبورج وهي تمثل مصارف في كل الولايات الألمانية، باستثناء ولايتي بافاريا وبادن فورتمبرج.ويشغل بويزه منصب عضو مجلس إدارة مصرف فولكس بنك في "مونسترلاند نورد"، ومنصب نائب مدير لجنة العمل المختصة بالسوق والمنتجات في الرابطة.وقال 29 في المائة من مفضلي الدفع النقدي إن السبب في تفضيل هذه الوسيلة التقليدية يرجع إلى رغبتهم في التحكم في نفقاتهم.ويرى بويزه أن هذا الدافع سيتراجع مع الاستخدام المتنامي للخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال حيث يشير الاستطلاع إلى أن تطبيق الاستعلام عن الحساب عبر الهاتف النقال يعد الأكثر استخداما بين التطبيقات المصرفية للهواتف النقالة، وأوضحت النتائج أن 24 في المائة ممن شملهم الاستطلاع قالوا إنهم يستخدمون هذا التطبيق في العادة.وقال 42 في المائة إنهم يفضلون الاستفسار عن حسابهم عبر الخدمة المصرفية الإلكترونية على جهاز اللاب توب أو الكمبيوتر المكتبي، فيما قال 15 في المائة ممن شملهم الاستطلاع إنهم يستخدمون الإمكانيتين.وفي المقابل، قال 13 في المائة إنهم لا يستفسرون عن حسابهم عبر الوسائل الرقمية على الإطلاق.ومع زيادة استخدام النقود الرقمية ينبغي أن تركز الأجهزة التنظيمية على حماية المستهلكين وسلامة نظام المدفوعات ككل، تخيل لو أنك ذهبت لدفع ثمن قهوتك الصباحية، فأطلقت بطاقة القيمة المخزنة الخاصة بك رسالة خطأ، أو أن المحفظة المخزنة في تطبيق الدفع على هاتفك لم تفتح لأن الشركة التي تقدم خدمات الدفع أفلست، بحسب محللون ماليون.وتطور القطاع المالي أكثر وتبنى التقنية من أجل تحسين الخدمات والحلول لعملائه ومن هنا ظهر اسم "التقنيات المالية"، ومن أولى الإنجازات التي حققتها كانت تسهيل عمليات إرسال الأموال بين الشركات في دول عدة في 1970 التي أنهت الحاجة إلى الاعتماد على البريد وخدماته.كان ذلك مذهلا بالفعل إلى أن قام بنك باركليز، وهو بنك استثماري بريطاني، بمفاجأة العالم بإطلاقه أول جهاز صراف آلي في 1967، وبعدها أتت "ويلز فارجو"، وهي شركة خدمات مالية أمريكية، بأول حساب بنكي عبر الإنترنت في العالم في 1995.ذلك ليس كله فحسب، بل هناك "باي بال" وحساباتها الإلكترونية منذ 1998، وشركة أبل وحلول الدفع عبر الموبايل منذ 2016. كل ما ذكر يعد إنجازات رائعة، لكن دعني أعود بك عزيزي القارئ إلى 2009 عندما تم إهمال التكنولوجيا وأصبحت لاحقا حديث العالم بعد الإنترنت.كما بدأت بيتكوين في 2009 كوسيلة دفع لامركزية، فهي تسعى لمنح الناس الحرية وتسهيل الدفعات عبر الحدود، وإنهاء التحديات التي يفرضها الوقت والمكان. ولكن وراء كل عملة عظيمة تقنية مميزة، إنها تقنية سلاسل الكتل.ولا فائدة لأي نظام دون مستخدمين، ولن يكون للتقنية أي منطق لإطلاقها دون تبنيها، ولا سيما من قبل الشخصيات القيادية لمختلف الشركات والبنوك مثل "فيسبوك"، و"جي بي مورجان"، و"جوليوس بير"، و"فيديلتي للاستثمارات" والعديد من الشركات التي تستخدم تقنية سلسلة الكتل.وعلى سبيل المثال، قامت شركة فيسبوك بتبني سلسلة الكتل وتنوي إطلاق عملتها الرقمية المشفرة الخاصة قريبا. فبوجود تلك الأصول الافتراضية ستقوم منصة التواصل الاجتماعي بتمكين ملياري مستخدم لإجراء الدفعات مباشرة، كما يستطيع موظفو "فيسبوك" اختيار الدفع بالعملة المشفرة بدلا من الدفع النقدي.