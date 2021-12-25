شركات الطيران الأمريكية تلغي مئات الرحلات في عيد الميلاد بسبب أوميكرون

ألغت شركات الطيران الأمريكية ما يقرب من 900 رحلة طيران اليوم السبت، وهو اليوم الثاني على التوالي من عمليات الإلغاء الجماعية، وأدت زيادة الإصابات بالسلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا إلى إبعاد بعض الطيارين وغيرهم من أفراد الأطقم.

ووفقا لإحصاء يجري تحديثه باستمرار على موقع تتبع الرحلات الجوية (فلايت أوير دوت كوم)، جرى إلغاء ما يزيد على 880 رحلة داخلية وخارجية في يوم عيد الميلاد، ارتفاعا من 690 رحلة عشية عيد الميلاد، بينما تأخرت حوالي 800 رحلة طيران أخرى.

وقال متحدث باسم شركة يونايتد إيرلاينز إن الشركة ألغت 230 رحلة.

وأظهرت بيانات الموقع أن شركة دلتا إير لاينز ألغت 292 رحلة حتى الساعة 1623 بتوقيت جرينتش، بينما قال متحدث باسم شركة أمريكان إيرلاينز إنها اضطرت إلى إلغاء 90 رحلة داخلية.

وعالميا، جرى إلغاء ما يزيد على 2500 رحلة طيران إجمالا اليوم السبت وتأخرت حوالي 4200 رحلة أخرى.