إصابات قياسية بفيروس كورونا في إيطاليا لليوم الثالث على التوالي.. 54 ألف إصابة

قالت وزارة الصحة الإيطالية إن إيطاليا سجلت ثالث أعلى حصيلة للإصابات بكوفيد-19 اليوم السبت، وذلك لليوم الثالث على التوالي، إذ بلغت الإصابات الجديدة 54762 مقابل 50599 في اليوم السابق.

كما ارتفع عدد الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا إلى 144 من 141 أمس الجمعة.