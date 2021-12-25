قالت وزارة الصحة الإيطالية إن إيطاليا سجلت ثالث أعلى حصيلة للإصابات بكوفيد-19 اليوم السبت، وذلك لليوم الثالث على التوالي، إذ بلغت الإصابات الجديدة 54762 مقابل 50599 في اليوم السابق.
كما ارتفع عدد الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا إلى 144 من 141 أمس الجمعة.
إصابات قياسية بفيروس كورونا في إيطاليا لليوم الثالث على التوالي.. 54 ألف إصابة
قالت وزارة الصحة الإيطالية إن إيطاليا سجلت ثالث أعلى حصيلة للإصابات بكوفيد-19 اليوم السبت، وذلك لليوم الثالث على التوالي، إذ بلغت الإصابات الجديدة 54762 مقابل 50599 في اليوم السابق.
أضف تعليق