الدروس المستفادة للولايات المتحدة من توجه الصين "للازدهار المشترك"

يقوم الحزب الشيوعي الصيني بحملة ودية في الولايات المتحدة. وسط كل القصص حول نجم تنس تم إسكاته، واختفاء المليارديرات، بدأ الأمريكيون أيضا في السماع عن جهود بكين للحد من عدم المساواة وإيجاد نوع أكثر صحة وتوازنا من النمو الاقتصادي. لقد وصلت رسالة "الرخاء المشترك" للصين إلى البرامج التلفزيونية الرئيسة مثل 60 دقيقة على شبكة "سي بي إس" والصحف الوطنية.وبينما توجد شكوك مشروعة حول ما إذا كانت حكومة لها تاريخ من النمو القائم على الديون وطبقة حاكمة لها مصالحها الخاصة في النظام القديم يمكنها تنفيذ سياسات أفضل، إلا أن هناك دروسا مهمة يمكن أن تتبناها أمريكا من جهود الصين للقيام بذلك - على وجه الخصوص، التركيز على الجودة لا على الكمية فيما يتعلق النمو.فعلى مدى الأعوام القليلة الماضية، تضمن هذا إصلاحات في القطاع المصرفي، وإعادة هيكلة ديون الحكومات المحلية، وإجراءات مكافحة الاحتكار ضد شركات التكنولوجيا الكبرى، وأخيرا محاولة لتنفيس فقاعة العقارات. قد تنهار عملاقة العقارات المضطربة تشاينا إيفرجراند الآن وتأخذ ما تبقى من القطاع معها، لكن لا بد لي من الإعجاب ببكين لفعلها بالضبط ما لم تفعله الولايات المتحدة في الفترة التي سبقت أزمة الرهن العقاري، من خلال تحديد الشركات التي تمثل إشكالية قبل الانهيار، ومحاولة إخراج الهواء من الفقاعة قبل أن تؤدي إلى انهيار بقية الاقتصاد.لقد أدى الابتعاد عن المضاربة والديون إلى كبح النمو بشكل كبير. وهذا ليس بالشيء السيئ. ففي مذكرة بحثية حديثة، قال المستثمر الكبير والمتخصص في الصين ويليام كالانان، مؤسس شركة سيزيجي إنفسمتنت أدفايزوري، إن الجهود تمثل نوعا من "التشديد الكمي" كجزء من التحول من النمو الكمي إلى النمو الجيد "زيادة الأجور وزيادة التركيز على الاستدامة". وفي حين كانت هناك بعض الزيادة في التحفيز المالي قبل المؤتمر الـ20 للحزب الصيني في الخريف المقبل، فإن هذا ليس "حافزا تقليديا للصين"، كما قال تي إس لومبارد في مذكرة، ولكنه أقرب إلى خطة "نبني للأمام بشكل أفضل" تركز على مجالات مثل الطاقة النظيفة، والبنية التحتية الذكية، والاقتصاد الرقمي.إن كل هذا يعد جزءا من جهود الدولة لإنشاء اقتصاد "مزدوج التداول" قائم على زيادة الاعتماد على الذات و"الابتكار المحلي"، بهدف زيادة الإنتاجية والأجور في الصناعات عالية النمو. في حين أن البعض ينظر إلى هذا على أنه نسخة الصين الخاصة من فك الارتباط القومي للولايات المتحدة، إلا أنني سأجادل في أنها استراتيجية منطقية تماما بالنسبة إلى بكين. فيجب على ثاني أكبر اقتصاد في العالم أن يفكر في كيفية إنشاء نظام بيئي اقتصادي جديد مصمم خصيصا لمستقبله.إن ربط الإنتاج المحلي بالطلب المحلي المتزايد أمر معقول لجميع أنواع الأسباب، من الجيوسياسية إلى البيئية. إنه يوجد سلاسل إمداد أكثر مرونة وزائدة عن الحاجة، ويسمح للمصنعين بالتحرك بسرعة أكبر في سلسلة الغذاء الاقتصادية، كما أظهر عدد كبير من الأبحاث.لقد تعلمت الصين بالفعل هذا النوع من التصنيع المعدل والسياسة الصناعية من الولايات المتحدة. ومن المثير للاهتمام أن أكثر الشركات الأمريكية ابتكارا، مثل تسلا "التي تتحكم في سلسلة التوريد الخاصة بها"، لم تبتعد عن هذا النموذج مطلقا. سيلحق المزيد، فقد أظهر استطلاع حديث أجرته شركة مكينزي لمديري سلاسل التوريد العالمية أن نحو 90 في المائة توقعوا مزيدا من إضفاء الطابع الإقليمي والمحلي على الإنتاج في المستقبل.إن درسا أخيرا الذي قد تتعلمه أمريكا من جهود الصين لتحقيق الازدهار المشترك هو أهمية تحميل قادة الشركات المسؤولية شخصيا عن الأفعال الخاطئة. فمن الواضح أن بكين تسير على خط رفيع للغاية هنا خشية أن تتمادى - وغني عن القول إنه حتى إلقاء قادة الأعمال الفاسدين في معسكرات العمل الشاق دون محاكمة هو أمر سيئ لكل من حقوق الإنسان وثقة المستثمر. إن واشنطن لديها قيد آخر، على عكس بكين، فلا يمكنها ببساطة مطالبة شركات التكنولوجيا الكبرى بدفع نصيبها العادل من الضرائب، عليها تمرير تشريع يتطلب ذلك.لكن إرسال المسؤولين التنفيذيين الذين خالفوا القانون إلى السجن بعد محاكمة عادلة، والتحقق من تجاوزات الشركات قبل وقوع الأزمة، هو أمر جيد. فقد أدخلت الصين أخيرا بعض التحسينات على برامج حماية المستثمرين وقانون الأوراق المالية. وفي تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، أدينت كانجمي فارماسوتيكالز، التي كانت سابقا إحدى أكبر شركات صناعة الأدوية المتداولة في السوق المالية في الصين، بتهمة الاحتيال وكان عليها دفع 387 مليون دولار للمستثمرين. وتم تحميل رئيس مجلس إدارتها ما شينغ تيان وزوجته، إلى جانب أربعة مديرين تنفيذيين سابقين، المسؤولية المالية الشخصية، وسجن ما نفسه.ليت أي من المديرين التنفيذيين الأمريكيين قد تلقى المعاملة نفسها وسط الأزمات المالية التي لا حصر لها وفضائح الشركات في الأعوام الأخيرة. كان ذلك، بالطبع، أحد أهم اعتراضات الشعبويين من اليسار واليمين في الأعوام الأخيرة - أن "أحدا لم يسجن". قد يكون كبح جماح النخب السياسية والتجارية أكبر تحد مستقبلي لكل من الولايات المتحدة والصين.بالطبع، تتمتع الديمقراطيات الليبرالية بأنظمة محاكم أكثر شفافية وصحافة حرة للمساعدة على ضمان ذلك. ويظل السياسيون مسؤولين أمام الناخبين، مهما كان ذلك مستقطبا. في غضون ذلك، مهدت الصين الطريق للرئيس شي جين بينغ، الذي يعده كثيرون ماو القادم، ليصبح قائدا مدى الحياة. إن جهود بكين "للازدهار المشترك" لها مزاياها. لكنها لا يمكن أن تحجب حقيقة أن الحزب الشيوعي نفسه في الصين يظل أكبر مخاطر السوق.