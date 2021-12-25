خروج 69.5 ألف سائق منزلي من السوق السعودية خلال 3 أشهر

بلغ عدد العاملين بمهنة سائق منزلي في السعودية نحو 1.75 مليون سائق، بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، بينهم 145 سائقة منزلية.ووفقا لبيانات رسمية اطلعت "الاقتصادية" عليها، خرج نحو 69.5 ألف سائق من السوق خلال الربع الثالث، مقارنة بالربع الثاني من العام الجاري.وشكل العاملون بمهنة سائق منزلي نحو 50 في المائة من إجمالي العمالة المنزلية في السعودية الذي يقدر عدده بنحو 3.29 مليون عامل.وبلغ عدد الحراس الذين يعملون في حراسة المنازل والعمائر والاستراحات نحو 25241 حارسا منهم 12 امرأة، بينما يقدر عدد مديري المنازل نحو 2488 مديرا منهم 1388 رجلا، و1100 امرأة يعملون في إدارة المنازل والقصور.يأتي ذلك في وقت ينتظر أن تبدأ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع البنك المركزي السعودي تطبيق قرار التأمين على عقد العمالة المنزلية مطلع العام المقبل 2022، حيث سيتم ربط التأمين مع عقد التوسط لاستقدام العمالة المنزلية تقنيا بمنصة "مساند".وستعمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على إصدار آلية التطبيق لاحقا بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة من بينها البنك المركزي ووزارة الداخلية.ووفقا للوزارة، فإن القرار يضمن حقوق صاحب العمل والعامل، وعديدا من المنافع لصاحب العمل والعامل، من بينها تعويض صاحب العمل عن نفقات استقدام عامل منزلي بديل في حال الوفاة أو العجز عن العمل أو إصابته بأمراض مزمنة وحرجة، وتعويضه عن مصروفات إعادة الجثمان والمتعلقات والممتلكات الشخصية في حال وفاة العامل المنزلي، وتعويضه في حال تغيب أو امتناع العامل عن العمل، إضافة إلى تعويض العامل في حال العجز الكلي الدائم أو العجز الجزئي الدائم الناتج عن حادث.وسيحقق القرار عديدا من المكاسب مثل زيادة جاذبية سوق العمل السعودية، وتسهيل التفاوض الثنائي مع الدول، وتحسين العلاقة التعاقدية، وتقليل المخاطر في سوق استقدام العمالة المنزلية، ما سيسهم في خفض الأسعار وضمان الحقوق لجميع الأطراف، إضافة إلى زيادة الالتزام من قبل أصحاب المصلحة.وبحسب المادة السادسة من لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، يلتزم عامل الخدمة المنزلية بتأدية العمل المتفق عليه، وأن يبذل في ذلك عناية الشخص المعتاد، وأن يتبع أوامر صاحب العمل، وأفراد أسرته، المتعلقة بتنفيذ العمل المتفق عليه، وألا يرفض العمل أو يترك الخدمة دون سبب مشروع.وتضمنت المحافظة على ممتلكات صاحب العمل، وأفراد أسرته، وألا يؤذي أفراد الأسرة بمن فيهم الأطفال وكبار السن، وأن يحافظ على الأسرار الخاصة بصاحب العمل وأفراد الأسرة والأشخاص، الذين في المنزل، التي يطلع عليها أثناء العمل أو بسببه وألا يفشيها إلى الغير.وشملت المادة أيضا ألا يعمل لحسابه الخاص، وألا يمس كرامة صاحب العمل وأفراد الأسرة وألا يتدخل فيما يخصهم، وأن يحترم الدين الإسلامي ويلتزم بالأنظمة المعمول بها في المملكة وعادات المجتمع السعودي وتقاليده وألا يمارس أي نشاط يضر بالأسرة.