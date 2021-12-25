شركات تكنولوجيا كبرى تلغي مشاركتها في معرض لاس فيجاس للإلكترونيات

ألغت "جوجل" و"لينوفو" و"إنتل" وشركات كبرى أخرى في مجال التكنولوجيا حضورها في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية الدولي المقرر تنظيمه الشهر المقبل في لاس فيجاس، لتنضم إلى لائحة من المتغيبين عن المعرض بسبب جائحة كوفيد - 19.

وبحسب "الفرنسية"، انضمت الشركات الثلاث إلى قائمة آخذة في الاتساع لمؤسسات تفضل عدم تعريض موظفيها للخطر عبر الحفلات أو المعارض أو الجلسات في الحدث السنوي الضخم.

وقال ناطق باسم "جوجل": "بعد دراسة متأنية قررنا الامتناع عن حضور معرض CES 2022"، مضيفا "كنا نراقب من كثب تطور المتحور أوميكرون، وقررنا أن هذا هو الخيار الأفضل لصحة فرقنا وسلامتهم".

كذلك، ألغت شركة السيارات ذات القيادة الذاتية "وايمو" التابعة لـ"ألفابت"، المجموعة الأم لـ"جوجل"، حضورها في موقع الحدث قائلة: "إنها ستكتفي بالمشاركة افتراضيا".

كما قالت "لينوفو" عبر "تويتر"، "إنها قررت تعليق كل الأنشطة في موقع المعرض".

من ناحيتها، أعلنت شركة إنتل لصناعة رقائق الكمبيوتر، بعد التشاور مع مسؤولين في المجال الصحي، أن حضورها في المعرض "سيتحول إلى رقمي بشكل أساسي، ومباشر مع الحد الأدنى من الموظفين على الأرض، للحد من خطر الوباء".

وجاءت هذه الأخبار في أعقاب إلغاء عدد من الشركات الكبرى الأخرى خططها أو تقليصها بسبب الانتشار السريع للمتحور "أوميكرون".

ولا يزال من المقرر أن يبدأ المؤتمر الذي يستمر أربعة أيام، الذي كان يخطط لعودة كبيرة، في الخامس من كانون الثاني (يناير).

كذلك، ألغت "ميتا"، الشركة الأم لـ"فيسبوك"، و"أمازون" و"تي موبايل" و"تويتر"، حضورها.

وأعلنت وسائل إعلام متخصصة في التكنولوجيا، من بينها "سي نت" و"ذي فيرج" و"تك كرانش" أنها لن ترسل مندوبين لتغطية الحدث، ما يعزز الشكوك المتزايدة في أن المعرض قد يؤجل أو يلغى.

وأعلنت جمعية تكنولوجيا المستهلك، الجهة المنظمة للمعرض، الأسبوع الماضي، أن عدد المشاركين الذين أكدوا حضورهم تجاوز 2100، وأنها ستوفر للحضور اختبار كوفيد - 19 سريعا ومجانيا، كإجراء احترازي إضافي.

يذكر معرض CES عبر موقعه الإلكتروني بضرورة أن يكون المشاركون جميعهم تلقوا تلقيحا كاملا.

وأعلن المنتدى الاقتصادي العالمي المقرر عقده في كانون الثاني (يناير)، أنه سيؤجل اجتماعه السنوي في دافوس السويسرية بسبب المتحور "أوميكرون".

وأشار المنظمون إلى أن المنتدى الذي يجمع النخبة السياسية والتجارية في العالم سيقام في أوائل الصيف.