الأسهم المحلية .. مبيعات متوقعة لجني أعلى أرباح سنوية منذ 2007

تراجعت الأسهم السعودية في جلستها الأسبوعية، لتغلق عند 11271 نقطة فاقدة 40 نقطة بـ0.36 في المائة. بينما مؤشر "إم تي 30"، الذي يقيس أداء الأسهم القيادية ارتفع ثماني نقاط بـ0.5 في المائة، ليغلق عند 1558 نقطة.

ولم تستطع السوق الإغلاق أعلى من 11300 نقطة التي تمثل المقاومة رغم الوصول إليها خلال الأسبوع، حيث أغلقت متراجعة ليظهر سيطرة البائعين على السوق.

هذا الاتجاه لا يحسن التوقعات من ناحية فنية لأداء السوق خلال الأسبوع المقبل التي قد تتعرض لضغوط بيعية تميل للحدة، لجني الأرباح بعد المكاسب التي حققتها السوق منذ بداية الموجة الصاعدة الحالية التي بدأت مطلع الشهر الجاري، بمكاسب محققة في المؤشر بنحو 4.7 في المائة.

وحققت عدد من الشركات القيادية أداء فاق أداء المؤشر العام، ما يحفز على البيع لجني الأرباح الرأسمالية.

والأسبوع المقبل، الأخير في العام الجاري، قد يدفع ببعض المتعاملين إلى البيع لجني أرباح العام الجاري التي تعد الأعلى منذ 2007، ومن ثم إعادة توازن المحفظة أو الترقب لنتائج الشركات وموسم التوزيعات النقدية. وستواجه السوق منطقة دعم عند مستويات 10590 - 10480 نقطة.

الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر الأسبوع عند 11311 نقطة، حيث تتداول بين الارتفاع والانخفاض، إذ كانت أعلى نقطة عند 11336 نقطة رابحا 0.22 في المائة، بينما الأدنى عند 11036 نقطة، وفي نهاية الأسبوع أغلق عند 11271 نقطة فاقدا 40 نقطة بـ0.36 في المائة.

وتراجعت قيم التداول 45 في المائة بنحو 24 مليار ريال، لتصل إلى 29 مليار ريال، بينما الأسهم المتداولة تراجعت 31 في المائة بنحو 361 مليون سهم، لتصل إلى 801 مليون ريال، أما الصفقات فتراجعت 19 في المائة بنحو 368 ألف صفقة، لتصل إلى 1.6 مليون صفقة.

أداء القطاعات

تصدر المرتفعة "الإعلام والترفيه" بـ3.2 في المائة، يليه "المصارف" بـ0.89 في المائة، وحل ثالثا "الطاقة" بـ0.67 في المائة.

تصدر المتراجعة "السلع طويلة الأجل" بـ5.4 في المائة، يليه "النقل" بـ5.2 في المائة، وحل ثالثا "الخدمات التجارية والمهنية" بـ4.3 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بـ20 في المائة بنحو 5.8 مليار ريال، يليه "المصارف" بـ13 في المائة بقيمة أربعة مليارات ريال، وحل ثالثا "تجزئة الأغذية" بـ6 في المائة بقيمة 1.8 مليار ريال.

أداء الأسهم

تصدر المرتفعة "الاستثمار" بـ9 في المائة، ليغلق عند 19.50 ريال، يليه "المواساة" بـ8 في المائة، ليغلق عند 174.40 ريال، وحل ثالثا "بحر العرب" بـ6.7 في المائة، ليغلق عند 194.80 ريال.

وتصدر المتراجعة "معدنية" بـ10.6 في المائة، ليغلق عند 26.90 ريال، يليه "باتك" بـ9 في المائة، ليغلق عند 24.94 ريال، وحل ثالثا "الأسماك" بـ9 في المائة، ليغلق عند 46.65 ريال.

وكان الأعلى تداولا "الراجحي" بقيمة 1.7 مليار ريال، يليه "المنجم" بقيمة 1.6 مليار ريال، وحل ثالثا "سابك" بقيمة 1.1 مليار ريال.



وحدة التقارير الاقتصادية