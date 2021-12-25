«نمو» تربح 590 نقطة في أسبوع

أنهت السوق الموازية "نمو" الأسبوع على ارتفاع بنحو 2.3 في المائة، لتغلق عند 26545 نقطة بمكاسب 590 نقطة.وكانت السوق قد افتتحت الأسبوع عند 25954 نقطة، حيث سجلت أدنى نقطة عند 25875 نقطة فاقدة 0.3 في المائة، بينما الأعلى عند 27613 نقطة رابحة 6.4 في المائة.وارتفعت قيم التداول 38 في المائة بنحو 168 مليون ريال، لتصل إلى 611 مليون ريال، بينما الأسهم المتداولة تراجعت 2 في المائة بنحو 83 ألف سهم، لتصل إلى 4.5 مليون سهم متداول، أما الصفقات فارتفعت 27 في المائة بنحو خمسة آلاف صفقة، لتصل إلى 24 ألف صفقة.تصدر المرتفعة "الوطنية للبناء والتسويق" بنسبة 13 في المائة، ليغلق عند 380 ريالا، يليه "فش فاش" بنسبة 12 في المائة، ليغلق عند 359.80 ريال، وحل ثالثا "برغرايززر" بنسبة 9 في المائة، ليغلق عند 265 ريالا. تصدر المتراجعة "الناقول" بنسبة 6 في المائة، ليغلق عند 170.60 ريال، يليه "إنماء الروابي" بنسبة 5 في المائة، ليغلق عند 35.90 ريال، وحل ثالثا "أسمنت الرياض" بنسبة 3.9 في المائة، ليغلق عند 32.55 ريال.