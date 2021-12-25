روسيا: من غير المرجح تغير أسعار الخام كثيرا العام المقبل مع تعافي الطلب

قال ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي "إن روسيا تعتقد أنه من غير المرجح أن تتغير أسعار النفط كثيرا العام المقبل مع تعافي الطلب إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا بحلول نهاية 2022".وأعلن نوفاك في تصريحات للتلفزيون الروسي الرسمي أمس، أن بلاده تتوقع إنتاج ما يراوح بين 540 مليونا و550 مليون طن من النفط في 2022.وقال "نتوقع زيادة الإنتاج بنهاية 2021 بنسبة 2.1 في المائة، أي نحو 524 مليون طن، وفقا للتوقعات، فإن الطلب سيستمر في التعافي".وأكد أنه بالنسبة إلى روسيا، نتوقع أن يصل الطلب في أيار (مايو) إلى مستوى ما قبل الانكماش، قطاع النفط في روسيا سينتج في العام المقبل ما يقارب 550-540 مليون طن". كما رجح نوفاك استقرار أسعار النفط عند مستوى 75 دولارا للبرميل خلال العام المقبل.وقال "نأمل أن يتم استكمال عملية الترخيص الخاصة بربط خط غاز "نورد ستريم 2" بحلول منتصف العام المقبل"، مشيرا إلى أنه كان سيتم تشغيله منذ فترة زمنية طويلة، لولا التدخل السياسي والمعارضة للمشروع.وقررت الوكالة الاتحادية الألمانية لتنظيم قطاع الطاقة في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي تعليق آلية الترخيص له بسبب مشكلة قانونية.ونقلت وكالة "إنترفاكس" للأنباء عن نوفاك قوله "إنه يتوقع أسعار غاز مرتفعة نسبيا في العام المقبل". وتعتمد أوروبا على روسيا لتوفير نحو 35 في المائة من احتياجاتها من الغاز الطبيعي، الذي ارتفع سعره إلى أعلى مستوى على الإطلاق في السوق الفورية هذا الشتاء.وخفضت شركة غازبروم الروسية، ضخ الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا عبر "يامال - أوروبا"، أحد مسارات توريد الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا، بحسب ما أفادت به تقارير روسية.ويعد خط أنابيب الغاز "يامال - أوروبا" أحد المسارات الرئيسة لإمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا، ويمر الخط عبر أراضي أربع دول، هي: روسيا وبيلاروس وبولندا وألمانيا، ما يشير إلى أزمة مرتقبة في الأسعار، وفقا لـ"الألمانية".والطاقة التصميمية للأنبوب 32.9 مليار متر مكعب من الغاز سنويا. وفي العام الماضي انتهى عقد ترانزيت الغاز طويل الأجل بين شركة غازبروم وبولندا، لذلك تقوم الشركة الروسية في 2020 و2021 بحجز سعة في الأنابيب من خلال مزادات.وذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" أن الشركة الروسية تواصل تقليص حجوزات السعة لضخ الغاز عبر خط "يامال - أوروبا" عبر بولندا، فعلى سبيل المثال، حجزت "غازبروم" سعة ليوم الجمعة الماضي 27 مليون متر مكعب، لكنها لم تحجز أي سعات البارحة الأولى. وفي وقت سابق، أكدت شركة غازبروم أنها تقوم بالوفاء بالتزاماتها ضمن العقود المبرمة مع أوروبا.على أثر ذلك، سجلت أسعار الغاز الأوروبية ارتفاعا قياسيا جديدا بعد أن تحول خط أنابيب ينقل الغاز الروسي لألمانيا إلى التدفق شرقا، في خطوة قال الكرملين "إنها ليس لها تداعيات سياسية"، بينما قال اثنان من كبار العملاء الألمان "إن "غازبروم" تفي بالتزامات الإمداد".