بريطانيا تدرس خطة لتمويل شركات الغاز والكهرباء للحد من ارتفاع الأسعار

تدرس الحكومة البريطانية اقتراحا لمساعدة عدد من أكبر شركات الكهرباء والغاز في البلاد لتأمين التمويل اللازم، وذلك في محاولة من جانبها لحماية ملايين الأسر من ظاهرة ارتفاع الفواتير، حسبما أفادت وكالة "بلومبيرج" للأنباء، نقلا عن أشخاص مطلعين على هذه المسألة.وقالت "بلومبيرج"، "إن التمويل المقترح من قبل شركات الكهرباء والغاز سيتم تقديمه من خلال قرض خاص، للحد من الزيادة الحادة في فواتير الغاز والكهرباء بدءا من نيسان (أبريل)"، حسبما أفاد الأشخاص، الذين طلبوا عدم ذكر أسمائهم لخصوصية التفاصيل، والذين كشفوا أن بنك باركليز بي إل سي من بين البنوك التي تدرس الخطة.وأضافت "بلومبيرج" أن "الأسر في المملكة المتحدة تستعد لمواجهة ارتفاع في فواتير الكهرباء والغاز سيبلغ 18 مليار جنيه استرليني "24 مليار دولار" في 2022"، وفقا لشركة الخدمات المصرفية وإدارة الثروات البريطانية "إنفستك".ومع ارتفاع أسعار الغاز بنحو 400 في المائة هذا العام، فإن سقف الأسعار الذي يمكن للشركات أن تطالب به معظم العملاء، هو في طريقه للزيادة، بنسبة 56 في المائة في نيسان (أبريل)، حسبما أفاد محللون من بينهم ناثان بيبر.وفي سياق متصل بقطاع الطاقة العالمي، ذكرت وزارة الطاقة الأمريكية أنها ستدعم مشروع نبراسكا لتحويل الغاز الطبيعي إلى هيدروجين، مقدمة أول ضمان قرض مشروط من نوعه في عهد إدارة الرئيس جو بايدن.ووفقا لوكالة "بلومبيرج" للأنباء، يهدف المشروع التجاري لشركة مونوليث نبراسكا للطاقة والكيماويات إلى توريد الهيدروجين للقطاع الزراعي بقرض تصل قيمته إلى 1.04 مليار دولار، بضمان وزارة الطاقة.وسيتم استخدام نوع من أنواع الكربون المنتج في الموقع في صنع إطارات ومواد بلاستيكية ومواد أخرى.وتمثل الخطوة إحياء لمكتب برامج الإقراض في وزارة الطاقة، الذي يهدف إلى استخدام أكثر من 40 مليار دولار في هيئة قروض لتسريع تطوير تكنولوجيات الطاقة النظيفة وتعميمها.وضمان القرض المشروط هذا هو الأول من نوعه في عهد إدارة بايدن، والأول الذي يتم تقديمه لمشروع غير نووي منذ 2016.