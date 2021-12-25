صفقة شراء ضخمة في قطاع تجارة التجزئة العالمي بـ 5.4 مليار دولار

اشترى تحالف تايلاندي- نمسوي أمس سلسلة متاجر "سيلفردجز" البريطانية للمنتجات الفاخرة، التي يميزها فرعها الرئيس في شارع أكسفورد وسط لندن، لقاء أربعة مليارات جنيه استرليني.وبحسب "الفرنسية"، باعت عائلة ويستن الكندية سلسلة "سلفردجز"، التي تكتظ متاجرها عادة بالمتسوقين في فترة يوم الميلاد، لمجموعة "سنترال جروب" التايلاندية العملاقة للتجزئة وشركة العقارات النسموية "سيجنا"، وفق بيان للمجموعتين.ولم يتم الكشف فورا عن قيمة الصفقة، إلا أن مصدرا مطلعا أكد أنها تمت مقابل أربعة مليارات جنيه استرليني أي ما يعادل 5.4 مليار دولار أو 4.7 مليار يورو.لكن الصفقة الضخمة تأتي في ظل تزايد القلق حيال تأثير المتحورة أوميكرون على قطاع تجارة التجزئة غير الرقمي، الذي تعرض بالفعل إلى ضربة جراء الوباء.وجاء في البيان "دخلت (سنترال) وهي مجموعة مملوكة لعائلة تعنى بتجارة التجزئة والعقارات والضيافة و(سيجنا)، إحدى مجموعات العقارات وتجارة التجزئة الرائدة، في اتفاق نهائي لشراء (سيلفردجز جروب)، المجموعة الرائدة في تجارة التجزئة للمنتجات الفاخرة، من عائلة ويستن".وأضاف أن العملية "ستوفر محفظة مالية متكاملة لمتاجر التجزئة المعنية بالمنتجات الفاخرة الرائدة في أوروبا" و"ستؤسس إحدى مجموعات المتاجر الكبيرة الرائدة عالميا المخصصة للتسوق متعدد الأشكال".وتشمل عملية الشراء 18 متجرا كبيرا بما في ذلك "سيلفردجز" في لندن ومانشستر وبرمنجهام، إضافة إلى "دو باينكورف" في هولندا و"بروان توماس" و"آرنوتس" في أيرلندا.لكن عائلة ويستن، التي اشترت "سيلفردجز" 2003 لقاء 598 مليون جنيه استرليني، ستحتفظ بملكية شركة "هولت رنفرو" الكندية.و"سنترال جروب" مملوكة من قبل عائلة شيراتيفات التايلاندية الفاحشة الثراء، وتملك المجموعة عشرات مراكز التسوّق ومتاجر المنتجات الكهربائية ومواد البقالة وغيرها من المحال، التي تفتح أبوابها على مدى 24 ساعة في أنحاء تايلاند.وكثفت الشركة التايلاندية عمليات الشراء، التي تقوم بها في الخارج منذ أعوام فاشترت أو أقامت شراكات مع علامات تجارية فاخرة في إيطاليا وألمانيا وسويسرا.وتعد مجموعة "سيلفردجز"، التي عرضتها عائلة ويستون للبيع في تموز (يوليو)، من بين سلاسل المتاجر الكبيرة المعروفة الأكثر شهرة.وستصبح الآن جزءا من محفظة "سنترال" و"سيجنا" المالية المشتركة لمتاجر المنتجات الفاخرة، التي تشمل "ريناسينتي" في إيطاليا و"إيلوم" في الدنمارك و"جلوبوس" في سويسرا ومجموعة "ذي كا دي وي" في ألمانيا والنمسا.وقال الرئيس التنفيذي لـ"سنترال" توس شيراتيفات "إن شراء (سيلفردجز جروب)، بما في ذلك متجرها الرئيس في شارع أكسفورد، والذي كان في قلب أشهر شوارع التسوق في لندن على مدى أكثر من مائة عام، لأمر مشرف".وأضاف "باعتبارهما مملوكتين لعائلتين، ستركز (سنترال) و(سيجنا) على إيصال خبرات استثنائية وشاملة ورقمية للسكان المحليين والزوار الأجانب على حد سواء، لضمان تمكننا من توفير مستقبل مشرق لجميع المتاجر في (سيلفردجز جروب) مدى الأعوام المائة المقبلة".وتابع "نتطلع للعمل مع فرق الإدارة والزملاء في سيلفردجز جروب، في وقت نسعى لإقامة شركة لتجارة التجزئة رائدة عالميا في مجال الرفاهية".وأبدت رئيسة مجموعة سيلفردجز ألانا ويستن "فخرها بتسليم الشعلة إلى الملاك الجدد وهي شركات عائلية تنظر إلى الأمور على الأمد البعيد".وأضافت "أعرف أنهم سيتبنون هذه الرؤية وسيواصلون تعزيز فريقنا الرائع لنقل المجموعة من موقع قوة إلى آخر".بدورها، أشارت "سيجنا" إلى أنه سيتم تجديد المتاجر.وقال رئيس مجلس إدارة "سيجنا" ديتر برنينجهاوس "سنعمل معا بالتعاون مع أهم المعماريين في العالم لإعادة هندسة المتاجر في كل موقع وتحويل هذه الوجهات الأيقونية إلى مساحات مستدامة وذات كفاءة لناحية الطاقة وحديثة مع المحافظة على إرثها المعماري والثقافي".وتأتي عملية الشراء أمس، التي سرت شائعات بشأنها مدى أسابيع، بعدما تعرض قطاع التجزئة في المملكة المتحدة إلى ضربة بفعل فيروس كورونا، الذي أجبر المستهلكين على التسوق عبر الإنترنت.وألغت مجموعة "سيلفردجز" 450 وظيفة في تموز (يوليو) 2020 بعدما تراجعت مبيعاتها خلال الإغلاق، الذي فرض في أنحاء إنجلترا في بداية تفشي الوباء.وكانت المتاجر، التي تقع وسط المدن تعاني أساسا صعوبات قبل كوفيد جراء المنافسة الشديدة، التي تواجهها من متاجر التسوق (السوبرماركت) ومجموعات الإنترنت العملاقة على غرار "أمازون".وفي سياق متصل بالاستحواذات العالمية، أعلنت وحدة إدارة الأصول لدى بنك "إتش إس بي سي هولدينجز" أنها ستنفق 425 مليون دولار في صفقة شراء وحدة إدارة الاستثمار بشركة "إل آند تي فاينانس هولدينجز" الهندية.وتأتي وحدة إدارة الاستثمار بشركة "إل آند تي فاينانس هولدينجز" الهندية في المرتبة الـ 12 بين كبرى شركات إدارة صناديق الاستثمار في الهند، إذ تدير أصولا بقيمة 10.8 مليار دولار وأكثر من 2.4 مليون حساب نشط، حتى أيلول (سبتمبر) الماضي.وبحسب "الألمانية"، يعتزم "إتش إس بي سي هولدينجز" بعد إتمام عملية الاستحواذ، دمج عمليات وحدة إدارة الاستثمار في "إل آند تي فاينانس هولدينجز" بوحدة البنك البريطاني لإدارة الأصول في الهند.إلى ذلك، من المقرر أن تستحوذ شركة "أورانج بلجيكا" على حصة أغلبية في شركة "فوو" المشغلة للاتصالات في إقليم فالونيا.وقالت الشركة إنها وقعت اتفاقا مع مجموعة "نيثيس" لشراء ما يقرب من 75 في المائة من أسهم شركة "فوو".والصفقة قائمة على قيمة استثمارية تبلغ 1.8 مليار يورو مقابل 100 في المائة من رأس المال.تمتلك "فوو" شبكة كابلات في منطقة فالون وجزءا من منطقة بروكسل وتعرض خدمات تليفونات أرضية ومتنقلة وإنترنت واسع النطاق وخدمات تلفزيونية.والانتهاء من الصفقة سيكون عرضة للشروط السابقة العرفية بما في ذلك موافقة المفوضية الأوروبية المتوقعة في 2022.