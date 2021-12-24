10 طروحات في السوق السعودية خلال 2021 تجمع 29.2 مليار ريال .. قفزت 455%

شهد العام الجاري تسعة اكتتابات لشركات في سوق الأسهم الرئيسة بقيمة 17.2 مليار ريال، بزيادة 227 في المائة عن حصيلة العام الماضي البالغة 5.3 مليار ريال نتيجة ثلاثة طروحات أولية، وفي حال إضافة الطرح الثاني لشركة إس تي سي تبلغ الحصيلة في 2021 نحو 29.2 مليار ريال بزيادة 455 في المائة، وهي ثالث أعلى حصيلة منذ 2006.

ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات شركة السوق المالية السعودية "تداول"، رفعت اكتتابات العام الجاري القيمة الإجمالية للطروحات الأولية في سوق الأسهم الرئيسة منذ 2006 إلى 262.6 مليار ريال عبر 120 اكتتابا.

وخلال الفترة المذكورة، استحوذ 2019 على نصيب الأسد بـ43 في المائة من متحصلات الاكتتابات بنحو 114.2 مليار ريال، تم جمعها من خلال خمسة اكتتابات، نظرا لطرح أرامكو السعودية، الذي بلغت حصيلته 110.4 مليار ريال كأكبر اكتتاب في تاريخ السوق وعالميا.

وتصدر 2007، الاكتتابات من حيث عدد الشركات المطروحة بـ26 طرحا أوليا تشكل 22 في المائة من عدد الاكتتابات خلال الفترة، وبلغت متحصلاتها 18 مليار ريال.

ولا يتم إدراج اكتتابات الصناديق العقارية المتداولة ضمن الاكتتابات على موقع السوق المالية السعودية "تداول"، وبالتالي لا يشملها التقرير، كما أنه لا يشمل الاكتتابات الخاصة في السوق الموازية "نمو" لتوحيد معطيات المقارنة بين الأعوام.

ومن المتوقع أن يشهد العامان المقبلان زخما في وتيرة الاكتتابات بعد أن أعلنت هيئة السوق المالية استراتيجيتها، التي تستهدف إدراج 68 شركة وصندوقا في السوقين "الرئيسة" و"نمو" خلال ثلاثة أعوام "من 2021 حتى 2023"، منها إدراج 20 شركة خلال 2021، و24 شركة في 2022 و24 شركة أخرى في 2023.



التطور من الأحدث

وشهد العام الجاري عشرة اكتتابات في السوق الرئيسة حتى الآن، وهي شركة ذيب لتأجير السيارات 12.9 مليون سهم بسعر 40 ريالا للسهم، بحصيلة نحو 516 مليون ريال، وشركة الخريف لتقنية المياه والطاقة 7.5 مليون سهم بسعر 72 ريالا للسهم، بحصيلة تبلغ 540 مليون ريال.

وذلك إضافة لشركة التنمية الغذائية ستة ملايين سهم بسعر 67 ريالا للسهم، بحصيلة تبلغ 402 مليون ريال، وطرح الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات "إس تي سي حلول" بعدد أسهم 24 مليون سهم وسعر 151 ريالا للسهم، بحصيلة 3.62 مليار ريال.

كما طرحت شركة أكوا باور 81.2 مليون سهم بسعر 56 ريالا للسهم، بحصيلة بلغت 4.55 مليار ريال، واكتتاب الشركة العربية التعهدات الفنية، الذي شهد طرح 15 مليون سهم بسعر 100 ريال للسهم، بحصيلة بلغت 1.5 مليار ريال، وطرح شركة النايفات للتمويل 35 مليون سهم بسعر 34 ريالا للسهم، بحصيلة بلغت 1.19 مليار ريال.

وطرحت شركة مجموعة تداول السعودية القابضة 36 مليون سهم بسعر 105 ريالات للسهم، بحصيلة بلغت 3.78 مليار ريال، وأخيرا شركة المنجم 18 مليون سهم بسعر 60 ريالا للسهم، بحصيلة بلغت 1.08 مليار ريال.

يضاف إليهم الطرح الثانوي لشركة إس تي سي، الذي باع صندوق الاستثمارات العامة 6 في المائة من أسهم الشركة البالغة 120 مليون سهم بسعر 100 ريال للسهم، لتبلغ حصيلة الطرح 12 مليار ريال.

وتوزعت طروحات العام الماضي 2020، بين طرح مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية 52.5 مليون سهم بسعر 50 ريالا للسهم، بحصيلة تقارب 2.63 مليار ريال.

فيما طرحت شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري 27.18 مليون سهم بسعر 16 ريالا للسهم، بحصيلة تبلغ 434.9 مليون ريال، وثالثا طرح 22.86 مليون من أسهم شركة بن داود القابضة بقيمة 2.2 مليار ريال، لتبلغ القيمة الإجمالية لحصيلة الاكتتابات خلال العام 5.25 مليار ريال.

ويأتي ذلك مقارنة بعام 2019 الذي بلغت حصيلة الاكتتابات خلاله مستوى قياسيا تاريخيا عند 114.2 مليار ريال، تم جمعها من خلال خمسة اكتتابات، نظرا لطرح أرامكو السعودية، الذي بلغت حصيلته 110.4 مليار ريال كأكبر اكتتاب في تاريخ السوق وعالميا.

وشهد 2018 طرحين أوليين لشركتي الوطنية للتربية والتعليم، ولجام للرياضة بحصيلة إجمالية 1.06 مليار ريال، بينما شهد 2017 اكتتابا واحدا لشركة زهرة الواحة للتجارة بقيمة 229.5 مليون ريال.

وبلغ عدد الاكتتابات في 2016، ثلاثة طروحات، بمتحصلات اكتتاب 2.8 مليار ريال، لشركات: لازوردي للمجوهرات، اليمامة للصناعات الحديدية، والشرق الأوسط للرعاية الصحية.

وفي 2015، تم طرح أربعة طروحات أولية، بمتحصلات اكتتاب 4.2 مليار ريال، وهي لشركات: الأندلس العقارية، والسعودية للخدمات الأرضية، والسعودية للعدد والأدوات، والشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق.

وكانت متحصلات الاكتتابات خلال 2014، نحو 25.2 مليار ريال، وهي ثالث أكبر متحصلات اكتتاب خلال الفترة بنحو 25.2 مليار ريال، من خلال ستة طروحات أولية.

وجاء اكتتاب البنك الأهلي التجاري، كأبرز اكتتابات 2014، الذي بلغت متحصلاته منفردا 22.5 مليار ريال، شكلت 89 في المائة من متحصلات اكتتابات العام كاملا.

وبجانب "الأهلي"، تم طرح خمس شركات في 2014 هي، الصناعات الكهربائية، الحمادي للتنمية والاستثمار، عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية، أسمنت أم القرى، والسعودية للتسويق.

وفي 2013، تم طرح خمس شركات بحصيلة اكتتابات ملياري ريال، والشركات هي، شركة بوان، شركة المجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني، وشركة الجزيرة تكافل تعاوني، إضافة إلى الشركة الوطنية للرعاية الطبية، وشركة أسمنت المنطقة الشمالية.

فيما تم طرح سبع شركات في 2012، بمتحصلات اكتتاب نحو 5.3 مليار ريال وهي، شركة دلة للخدمات الصحية القابضة، شركة أسمنت المدينة، شركة الخطوط السعودية للتموين، ومجموعة الطيار للسفر القابضة، إضافة إلى شركة أسمنت نجران، شركة الإنماء طوكيو مارين، وشركة تكوين.

وشهد 2011 خمسة طروحات أولية، بلغت متحصلات هذه الاكتتابات نحو 1.6 مليار ريال. وفي 2010، تم طرح تسع شركات للاكتتاب العام، بمتحصلات بلغت 3.8 مليار ريال، بينما تم طرح 11 شركة سعودية للاكتتاب العام في 2009، بمتحصلات بلغت 2.9 مليار ريال.

وكان 2008 ثاني أكبر الأعوام من حيث متحصلات الاكتتابات خلال فترة التقرير، بقيمة بلغت 36.4 مليار ريال، تم جمعها من خلال 13 اكتتابا. وشهد 2006 عشرة طروحات أولية، بلغت متحصلاتها نحو 10.5 مليار ريال.

وحدة التقارير الاقتصادية