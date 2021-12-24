السوق السعودية تصعد 67 نقطة بدعم الأسهم القيادية .. معظم المكاسب في فترة المزاد

ارتفعت الأسهم السعودية 67 نقطة لتنهي جلسة أمس عند 11271 نقطة بنحو 0.6 في المائة، بينما زاد مؤشر "إم تي 30" الذي يقيس أداء الأسهم القيادية 14 نقطة بنحو 0.97 في المائة، لتظهر مساهمة الأسهم القيادية في دعم المؤشر العام، الذي أتى معظمه في فترة المزاد، حيث ارتفعت السوق خلالها بنحو 39 نقطة مع تداولات 272 مليون ريال. السوق لم تستطع أن تعوض خسائر الجلسة السابقة أو استعادة مستويات 11300 نقطة والتغلب على متوسط أداء السوق في 50 يوما. وذلك لا يظهر أن السوق لديها القوة الكافية التي تعزز من التوقعات الإيجابية في مسار السوق، وقد تفقد السوق تلك التوقعات الإيجابية في حال التداول دون 11140 نقطة. ومع التوقف للإجازة الأسبوعية تترقب السوق مستجدات الجائحة وأثرها في الأسواق والاقتصاد، وتطورات أسواق الطاقة.الأداء العام للسوقافتتح المؤشر العام جلسة أمس عند 11215 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أدنى نقطة عند 11198 نقطة فاقدا 0.05 في المائة، بينما الأعلى عند 11286 نقطة رابحا 0.73 في المائة. وفي نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 11271 نقطة رابحا 67 نقطة بنحو 0.6 في المائة. وتراجعت السيولة 22 في المائة بنحو 1.3 مليار ريال لتصل إلى 4.7 مليار ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 22 في المائة بنحو 37 مليون سهم لتصل إلى 128 مليون سهم، أما الصفقات فتراجعت 19 في المائة بنحو 63 ألف صفقة لتصل إلى 271 ألف صفقة.أداء القطاعاتارتفعت ثمانية قطاعات مقابل تراجع البقية. وتصدر المرتفعة "الإعلام والترفيه" بنحو 3.9 في المائة، يليه "المصارف" بنحو 1 في المائة، وحل ثالثا "المواد الأساسية" بنحو 0.78 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "النقل" بنحو 1.6 في المائة، يليه "السلع طويلة الأجل" بنحو 1.5 في المائة، وحل ثالثا "الاستثمار والتمويل" بنحو 1 في المائة.وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بقيمة 936 مليون ريال بنحو 20 في المائة، يليه "المصارف" بنحو 16 في المائة بقيمة 753 مليون ريال، وحل ثالثا "الاتصالات" بنحو 7 في المائة بقيمة 352 مليون ريال.أداء الأسهمتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "عذيب للاتصالات" بنحو 6 في المائة ليغلق عند 30.25 ريال، يليه سهم "أميانتيت" بنحو 6 في المائة ليغلق عند 18.56 ريال، وحل ثالثا سهم "الأبحاث والإعلام" بنحو 4 في المائة ليغلق عند 175.80 ريال. وفي المقابل تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "باتك" بنحو 4 في المائة ليغلق عند 24.94 ريال، يليه سهم "تنمية" بنحو 3.3 في المائة ليغلق عند 84.50 ريال، وحل ثالثا سهم "لازوردي" بنحو 3.3 في المائة ليغلق عند 21.16 ريال.وكان الأعلى تداولا سهم "الراجحي" بقيمة 277 مليون ريال، يليه سهم "عذيب للاتصالات" بقيمة 219 مليون ريال، وحل ثالثا سهم "سابك" بقيمة 173 مليون ريال.وحدة التقارير الاقتصادية