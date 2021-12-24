ارتفاع المؤشرات الأمريكية مع استمرار التفاؤل بشأن تطورات المتحور الجديد

ارتفعت المؤشرات الرئيسة في بورصة وول ستريت في بداية التعاملات أمس بعد أن أشارت بيانات أولية إلى أن المتحور أوميكرون من فيروس كورونا أقل خطورة مما كان يعتقد.وبحسب "رويترز"، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 28.5 نقطة أو 0.08 في المائة إلى 35782.42 نقطة. وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 7.4 نقطة أو 0.16 في المائة إلى 4703.96 نقطة. وصعد مؤشر ناسداك المجمع 22.9 نقطة أو 0.15 في المائة إلى 15544.788 نقطة.من جهة أخرى، ارتفعت الأسهم الأوروبية أمس وسط مكاسب أسهم شركات الرحلات والترفيه بأكثر من 1 في المائة.وكشفت بيانات حكومية في المملكة المتحدة أمس الأول، أن إجمالي الإصابات اليومية بفيروس كورونا تجاوز 100 ألف لأول مرة منذ بداية الجائحة، وسط زيادة تفشي أوميكرون.وبحسب "رويترز"، كشفت دراسة أجرتها جامعة إمبريال كوليدج في لندن، أن خطر البقاء في المستشفى بسبب أوميكرون أقل بنسبة 40 في المائة إلى 45 في المائة من دلتا.وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنحو 0.3 في المائة إلى 479 نقطة، وصعد مؤشر كاك الفرنسي بأقل من 0.1 في المائة إلى 7057 نقطة. وزاد مؤشر داكس الألماني بنحو 0.4 في المائة إلى 15660 نقطة، فيما صعد مؤشر فوتسي البريطاني 0.2 في المائة إلى 7352 نقطةوفي آسيا، صعدت الأسهم اليابانية عند الإغلاق أمس مقتفية أثر إغلاق قوي في وول ستريت البارحة الأولى، في حين عززت بيانات إيجابية من دراسة أجريت في جنوب إفريقيا بشأن المتحور أوميكرون أسهم شركات الطيران. وقفز مؤشر نيكاي القياسي 0.83 في المائة ليغلق عند 28798.37 نقطة مسجلا ارتفاعا لثالث جلسة على التوالي. وزاد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.91 في المائة إلى 1989.43 نقطة.وصعدت الأسهم في" وول ستريت" البارحة الأولى بدعم من بيانات اقتصادية قوية ودراسة أجريت في جنوب إفريقيا تشير إلى انخفاض احتمالات دخول المستشفيات والأعراض الخطيرة في المصابين بالمتحور أوميكرون من فيروس كورونا مقارنة بالمتحور دلتا.وفي اليابان صعد مؤشر قطاع شركات الطيران 2.24 في المائة بفعل آمال باستمرار السفر على الرغم من اكتشاف أول إصابة محلية بالمتحور أوميكرون.وارتفعت الأسهم المرتبطة بالسلع الأولية مدعومة بزيادة أسعار النفط، وارتفع مؤشر قطاع شركات التنقيب عن الغاز والفحم 2.28 في المائة في حين صعد مؤشر قطاع شركات التجارة 1.54 في المائة.وقفز سهم "طوكيو فودوسان هولدنجز" 4.4 في المائة ليقود المكاسب على مؤشر نيكاي بعدما وافقت شركة التطوير العقاري على بيع سلسلة متاجر "طوكيو هاندز" للديكور الداخلي.وانخفض مؤشر قطاع شركات الأدوية 0.48 في المائة متأثرا بانخفاض سهم "إيساي" 9.06 في المائة.