«نمو» تضيف 136 نقطة وسط تداولات قيمتها 99 مليون ريال

صعدت السوق الموازية "نمو" 136 نقطة بنحو 0.5 في المائة لتغلق عند 26545 نقطة. وتراجعت قيمة التداول 20 في المائة بنحو 24 مليون ريال لتصل إلى 99 مليون ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 26 في المائة بنحو 278 ألف سهم لتصل إلى 778 ألف سهم متداول، أما الصفقات فتراجعت 18 في المائة بنحو 896 صفقة لتصل إلى أربعة آلاف صفقة. وارتفع سهما "فش فاش" بنحو 8.4 في المائة ليغلق عند 359.80 ريال، و"الوطنية للبناء والتسويق" بنحو 3.5 في المائة ليغلق عند 380 ريالا. بينما تصدر الأسهم المتراجعة "الناقول" بنحو 1.8 في المائة ليغلق عند 170.60 ريال، يليه سهم "المركز الكندي الطبي" بنحو 1.6 في المائة ليغلق عند 84.60 ريال، وحل ثالثا سهم "حديد وطني" بنحو 1.3 في المائة ليغلق عند 68.10 ريال.وكان الأعلى تداولا سهم "الحاسوب" بقيمة 27 مليون ريال، يليه سهم "فش فاش" بقيمة 19 مليون ريال، وحل ثالثا سهم "برغرايززر" بقيمة 14 مليون ريال.