واردات الهند من النفط تقفز لأعلى مستوى في 10 أشهر

قفزت واردات الهند من النفط الخام في نوفمبر إلى أعلى مستوياتها في 10 أشهر مع توجه شركات التكرير لتسريع وزيادة إنتاجها توقعا لارتفاع الطلب في البلاد التي تعد ثالث أكبر مستهلك ومستورد للنفط في العالم.

وأظهرت بيانات نُشرت على الموقع الإلكتروني لخلية التخطيط والتحليل البترولي التابعة لوزارة النفط اليوم ارتفاع واردات النفط الهندية الشهر الماضي 7.5 في المائة مقارنة مع أكتوبر، كما زادت 0.5 في المائة مقارنة معها قبل عام إلى 18.37 مليون طن، وفقا لما نقلته رويترز.



وزاد نصيب نفط الشرق الأوسط من الواردات الهندية الإجمالية إلى أعلى مستوى في 16 شهرا في نوفمبر، مع عزوف شركات التكرير عن الخامات الأعلى سعرا المرتبطة بمزيج برنت والقادمة من أماكن أبعد.

وتزامن ارتفاع الواردات مع زيادة تكرير الخام في البلاد لأعلى مستوى منذ فبراير 2020، وقال إحسان الحق المحلل لدى رفينيتيف "زادت واردات الخام مع ارتفاع استهلاك المصافي توقعا لنمو الطلب في الربع الرابع".