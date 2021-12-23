الأسهم الأوروبية تغلق عند أعلى مستوى شهري مع تراجع المخاوف من أوميكرون

سجلت الأسهم الأوروبية أعلى مستوياتها في شهر اليوم مدفوعة بمكاسب من أسهم البنوك عقب مؤشرات على أن تأثير أوميكرون أقل خطورة مما كان متوقعا في تحسن الرغبة في المخاطرة، مما دفع عوائد سندات منطقة اليورو والخزانة الأمريكية للصعود.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1 في المائة ليحقق مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي، مدعوما بصعود أسهم البنوك وشركات السفر، ليقتفي أثر ارتفاع الأسهم العالمية المدعوم هي الآخر ببيانات اقتصادية قوية من الولايات المتحدة.

ويتجه المؤشر ستوكس 600 للارتفاع بحوالي 21 بالمئة هذا العام، مقارنة مع مكاسب بلغت 26 بالمئة للمؤشر ستاندرد آند بورز 500 وعلى بعد 1.5 في المائة فقط من مستوياته المرتفعة القياسية.

وارتفع سهم شركة هولسيم السويسرية لصناعة مواد البناء 1.9 في المائة بعدما قالت إنها ستشتري شركة مالاركي لمنتجات التسقيف مقابل 1.35 مليار دولار بهدف التوسع في سوق الأسقف السكنية المتنامية في الولايات المتحدة.

وارتفع سهم شركة كونتننتال 2.5 في المائة بعد أن قال رئيسها التنفيذي لإحدى المجلات إن صانع الإطارات الألماني قد يصل إلى الحد الأعلى لتوقعات هامش الربح في عام 2021 مع ارتفاع إنتاج السيارات في الربع الرابع.