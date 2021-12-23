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تسجيل 287 إصابة جديدة بكورونا في السعودية

تسجيل 287 إصابة جديدة بكورونا في السعودية

الاقتصادية من الرياض
أعلنت وزارة الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل (287) حالة مؤكدة، وتعافي (113) حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة (35) حالة.
وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (551749) حالة، وعدد حالات التعافي بلغ (540506) حالات، فيما تم تسجيل حالة وفاة واحدة، ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة لـ (8868) حالة -رحمهم الله جميعاً-.
ونصحت "الصحة" الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).
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