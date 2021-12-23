إدراج أدوات دين حكومية من فئة سبق إدراجها في السوق بقيمة 415 مليون ريال اعتبارا من الأحد

أعلنت تداول السعودية الموافقة على الطلب المقدم من وزارة المالية لإدراج أدوات الدين الصادرة عن حكومة المملكة العربية السعودية من فئة سبق إدراجها وفقاً لقواعد الإدراج وذلك بقيمة إجمالية تبلغ (415,000,000) ريـال التالية تفاصيلها:

1. زيادة في إصدار رقم 08-08-2021 (رمز تداول: 5312) بقيمة 200,000,000 ريال ليصل إلى 9,783,353,000 ريال.

2. زيادة في إصدار رقم 10-11-2021 (رمز تداول: 5315) بقيمة 215,000,000 ريال ليصل إلى 5,781,937,000 ريال.

على ان يتم إدراج الزيادة ابتداءً من يوم الاحد 26/12/2021م.