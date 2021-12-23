“الوطنية للبناء والتسويق” تكمل تأسيس شركة تعمل في مجال الصناعات العسكرية

قالت الشركة الوطنية للبناء والتسويق إنه إشارة إلى إعلان الشركة بشأن اخر التطورات لتاسيس شركة تعمل في مجال الصناعات العسكرية المختلفة تحت مسمى شركة يوزماش للصناعة ذات مسؤولية محدودة وبراس مال مائة الف ريال سعودي.

تود الشركة الوطنية للبناء والتسويق أن تعلن لمساهميها انه تم الانتهاء من تاسيس الشركة بتاريخ 22/12/2021م بمشاركة الاطراف التالية :

- الشركة الوطنية للبناء و التسويق ، شركة وطنية سعوية ومقرها مدينة الرياض وبنسبة مشاركة 55% -المصنع الجنوبي لبناء الاليات باسم أ.م.ماكاروف – ومقرها اوكرانيا وبنسبة مشاركة 15% -شركة يوزماش العالمية ومقرها بريطانيا وبنسبة مشاركة 30% من راس مال الشركة .