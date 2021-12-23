"ساب" يوقع اتفاقية لبيع كامل حصته في "الوطنية للتأمين" بـ 80 مليون ريال

أعلن البنك السعودي البريطاني عن إبرامه اتفاقية لبيع كامل حصته في الشركة الوطنية للتأمين ، وقال في بيان له إشارة إلى إعلان البنك السعودي البريطاني ("البنك") لمساهميه على موقع تداول السعودية بتاريخ 1442/12/04هـ (الموافق 14 يوليو 2021م) والذي أفصح فيه البنك عن توجهه الاستراتيجي فيما يتعلق بملكيته في الشركة الوطنية للتأمين ("الشركة") وعزمه على التخارج منها، يعلن البنك عن توقيعه على اتفاقية بيع وشراء أسهم بتاريخ 22 ديسمبر2021م مع شركة الثروات الخاصة للاستثمار القابضة ("المشتري").

تفاصيل الصفقة بيع كامل حصة البنك في الشركة والمتمثلة بأربعة (4) مليون سهم عادي ("الأسهم") أي ما نسبته عشرون بالمائة (20%) من رأس مال الشركة إلى المشتري ("الصفقة"). قيمة الصفقة 80 مليون ريال سعودي. شروط الصفقة لا تنطوي الصفقة على أي شروط خاصة. اطراف الصفقة البنك السعودي البريطاني (ساب) بصفته البائع و شركة الثروات الخاصة للاستثمار القابضة بصفته المشتري. طريقة تمويل الصفقة لا تنطبق. تاريخ إبرام الصفقة 1443-05-18 الموافق 2021-12-22 وصف النشاط للأصل موضوع الصفقة أربعة (4) مليون سهم في الشركة ، أي ما نسبته عشرون بالمائة (20%) من رأس مال الشركة.