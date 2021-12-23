«الموانئ»: مناولة 3 ملايين حاوية و75 مليون طن بضائع في الربع الثالث

ذكرت لـ «الاقتصادية» الهيئة العامة للموانئ "موانئ"، أن "الموانئ السعودية شهدت مناولة ثلاثة ملايين حاوية قياسية صادرة، وواردة، خلال الربع الثالث من 2021".وبحسب "الهيئة"، تشمل هذه المناولة، حاويات المسافنة التي سجلت ارتفاعا لافتا بنسبة 19.85 في المائة، بواقع 1.3 مليون حاوية قياسية، فيما بلغت أعداد البضائع 75 مليون طن.وأشارت إلى أن أعداد السفن شهدت ارتفاعا بنسبة 4.73 في المائة، بواقع 3235 سفينة.وذكرت أن الموانئ السعودية حققت عدة ارتفاعات لافتة، عبر تحقيق ارتفاع في أعداد الركاب بنسبة 97.53 في المائة، بواقع 173 ألف راكب، كما حققت ارتفاعا في أعداد السيارات بنسبة 44.83 في المائة، بواقع 203 آلاف سيارة.ذلك إضافة إلى تحقيق ارتفاع في إجمالي أعداد المواشي بنسبة 17.93 في المائة، بواقع 1.2 مليون رأس من الماشية الحية خلال الربع الثالث.إلى ذلك، أعلنت الهيئة إضافة خدمة شحن ملاحية جديدة بين السعودية وجيبوتي عبر شركة "ترانسمار"، الشركة الرائدة في مجال شحن الحاويات، في خطوة مهمة تهدف إلى تعزيز صادرات المملكة من البتروكيماويات في المنطقة، وزيادة عمليات المسافنة وشحن البضائع ونقلها ضمن الموانئ السعودية.ويأتي إطلاق خدمة الشحن الجديدة بين ميناءي جدة الإسلامي وجيبوتي التي تشمل أكثر من مائة حاوية قياسية أسبوعيا، في سبيل دعم المصدرين وربط وتسهيل التجارة وخدمة كبرى الشركات والاستثمارات في المنطقة، فضلا عن تعزيز التعاون المشترك والتجارة البينية بين الدولتين.كما يأتي ضمن خطط "موانئ" لإحداث نقلة نوعية في صناعة النقل البحري والخدمات اللوجستية، وتعزيز قوة ربط موانئ السعودية مع موانئ دول العالم، بما يسهم في ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي رائد.وستكون خدمة الشحن الجديدة خطوة مهمة في جعل ميناء جدة الإسلامي الأول إقليميا وضمن أفضل عشرة موانئ عالميا، حيث يجري العمل بشكل حثيث على توسعة ميناء جدة الإسلامي وتحسين عملياته التشغيلية وزيادة طاقته الاستيعابية، ومن ذلك برامج التطوير وعقود الإسناد التجاري التي أبرمتها "موانئ" لرفع كفاءة تشغيل محطات الحاويات في ميناء جدة الإسلامي، بعقود تمتد لـ30 عاما، بقيمة استثمارات تناهز تسعة مليارات ريال، وزيادة الطاقة الاستيعابية لمحطات الحاويات بأكثر من 70 في المائة لتصل إلى أكثر من 13 مليون حاوية.