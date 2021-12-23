«التجارة»: إصدار 410 سجلات لنشاط الذهب خلال 2021

قال لـ «الاقتصادية» عبدالرحمن الحسين المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة، إن إجمالي السجلات التجارية الصادرة لنشاط الذهب بلغ 6660 ترخيصا، فيما تم إصدار 410 سجلات تجارية لنشاط الذهب خلال 2021.وأوضح أنه تم تحرير 330 مخالفة على منافذ البيع المخالفة لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة خلال 2021، مشيرا إلى أنها نفذت أكثر من 11600 جولة على المنافذ. ونصحت الوزارة المستهلكين عند شراء الذهب والمجوهرات التأكد من وجود عيار الذهب على القطعة، ووجود علامة "دمغة" التاجر أو الصائغ على القطعة، والتحقق من وزن القطعة على ميزان حساس، والتأكد من الحصول على فاتورة مختومة من البائع تتضمن ثمن وتفاصيل القطعة المشتراة بكتابة وزن الجرام والوزن الإجمالي. ويجب أن تحتوي الفاتورة على اسم المحل وبياناته التجارية، وعيار الذهب، ووزن الذهب والحجر، وسعر جرام الذهب والسعر الإجمالي، ونوع الحجر سواء كان حجرا كريما له قيمة أو حجرا غير كريم ليست له قيمة، وتاريخ الشراء واسم ورقم هوية المشتري، وذلك إلى جانب الاحتفاظ بالفاتورة طيلة امتلاك القطعة المشتراة لضمان حقوقه.