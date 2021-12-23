الأسهم السعودية تتراجع 0.5 % بضغط من معظم القطاعات .. والسيولة عند 6 مليارات ريال

الأداء العام للسوق
افتتح المؤشر العام عند 11287 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أدنى نقطة عند 11181 نقطة فاقدا 0.7 في المائة، بينما الأعلى عند 11336 نقطة رابحا 0.67 في المائة. وفي نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 11204 نقاط فاقدا 56 نقطة بنحو 0.5 في المائة. وارتفعت السيولة 9 في المائة بنحو 495 مليون ريال لتصل إلى ستة مليارات ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 16 في المائة بنحو 23 مليون سهم لتصل إلى 165 مليون سهم متداول، أما الصفقات فارتفعت 15 في المائة بنحو 44 ألف صفقة لتصل إلى 334 ألف صفقة.
أداء القطاعات
ارتفع قطاعا "التطبيقات وخدمات التقنية" بنحو 1.2 في المائة، يليه "الرعاية الصحية" بنحو 0.46 في المائة، مقابل تراجع بقية القطاعات تصدرها "الإعلام والترفيه" بنحو 1.87 في المائة، يليه "الخدمات الاستهلاكية" بنحو 1.9 في المائة، وحل ثالثا "الخدمات التجارية والمهنية" بنحو 1.8 في المائة.
وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنحو 20 في المائة بقيمة 1.2 مليار ريال، يليه "المصارف" بنحو 15 في المائة بقيمة 915 مليون ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنحو 7 في المائة بقيمة 408 ملايين ريال.
أداء الأسهم
تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "الاستثمار" بنحو 9 في المائة، ليغلق عند 19.16 ريال، يليه سهم "إم آي إس" بنحو 3.6 في المائة ليغلق عند 143 ريالا، وحل ثالثا سهم "السعودي الفرنسي" بنحو 3 في المائة ليغلق عند 45.95 ريال. وفي المقابل تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "أسواق المزرعة" بنحو 5.2 في المائة ليغلق عند 30.25 ريال، يليه سهم "الإنماء طوكيو م" بنحو 4.9 في المائة ليغلق عند 33.80 ريال، وحل ثالثا سهم "صادرات" بنحو 4.9 في المائة ليغلق عند 97.20 ريال.
وكان الأعلى تداولا سهم "الراجحي" بقيمة 349 مليون ريال، يليه سهم "سابك" بقيمة 283 مليون ريال، وحل ثالثا سهم "المنجم" بقيمة 235 مليون ريال.
وحدة التقارير الاقتصادية
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