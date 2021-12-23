الأسهم السعودية تتراجع 0.5 % بضغط من معظم القطاعات .. والسيولة عند 6 مليارات ريال

تراجعت الأسهم السعودية 56 نقطة بنحو 0.5 في المائة، لتغلق عند 11204 نقاط، بينما انخفض مؤشر "إم تي 30" الذي يقيس أداء الأسهم القيادية ست نقاط بنحو 0.43 في المائة ليغلق عند 1543 نقطة. وجاء التراجع بضغط من معظم القطاعات والأسهم، في سلوك معاكس للجلسة السابقة، التي شهدت ارتفاع معظم القطاعات والأسهم. ويأتي هذا التحول عقب وصول المؤشر مستويات 11300 نقطة أثناء جلسة أمس، التي سبق أن أشير إليها كحاجز مقاومة قوية، ولم تستطع السوق التغلب عليها، ما يظهر أن قوة المشترين لا تبدو قادرة على الحفاظ على الأداء الإيجابي للسوق خلال الفترة الحالية، وعدم قدرة السوق تجاوز 11300 نقطة في جلسة اليوم والاستقرار أعلى منها سيجعل السوق تحت ضغوط بيعية مع تزايد في حدة التذبذب خاصة عند التداول دون 11170 نقطة.الأداء العام للسوقافتتح المؤشر العام عند 11287 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أدنى نقطة عند 11181 نقطة فاقدا 0.7 في المائة، بينما الأعلى عند 11336 نقطة رابحا 0.67 في المائة. وفي نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 11204 نقاط فاقدا 56 نقطة بنحو 0.5 في المائة. وارتفعت السيولة 9 في المائة بنحو 495 مليون ريال لتصل إلى ستة مليارات ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 16 في المائة بنحو 23 مليون سهم لتصل إلى 165 مليون سهم متداول، أما الصفقات فارتفعت 15 في المائة بنحو 44 ألف صفقة لتصل إلى 334 ألف صفقة.أداء القطاعاتارتفع قطاعا "التطبيقات وخدمات التقنية" بنحو 1.2 في المائة، يليه "الرعاية الصحية" بنحو 0.46 في المائة، مقابل تراجع بقية القطاعات تصدرها "الإعلام والترفيه" بنحو 1.87 في المائة، يليه "الخدمات الاستهلاكية" بنحو 1.9 في المائة، وحل ثالثا "الخدمات التجارية والمهنية" بنحو 1.8 في المائة.وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنحو 20 في المائة بقيمة 1.2 مليار ريال، يليه "المصارف" بنحو 15 في المائة بقيمة 915 مليون ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنحو 7 في المائة بقيمة 408 ملايين ريال.أداء الأسهمتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "الاستثمار" بنحو 9 في المائة، ليغلق عند 19.16 ريال، يليه سهم "إم آي إس" بنحو 3.6 في المائة ليغلق عند 143 ريالا، وحل ثالثا سهم "السعودي الفرنسي" بنحو 3 في المائة ليغلق عند 45.95 ريال. وفي المقابل تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "أسواق المزرعة" بنحو 5.2 في المائة ليغلق عند 30.25 ريال، يليه سهم "الإنماء طوكيو م" بنحو 4.9 في المائة ليغلق عند 33.80 ريال، وحل ثالثا سهم "صادرات" بنحو 4.9 في المائة ليغلق عند 97.20 ريال.وكان الأعلى تداولا سهم "الراجحي" بقيمة 349 مليون ريال، يليه سهم "سابك" بقيمة 283 مليون ريال، وحل ثالثا سهم "المنجم" بقيمة 235 مليون ريال.وحدة التقارير الاقتصادية