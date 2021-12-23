"نمو" تهبط 2.7 % بتداولات قيمتها 124 مليون ريال

هبطت السوق الموازية "نمو" للجلسة الثانية لتغلق عند 26409 نقاط فاقدة 747 نقطة بنحو 2.7 في المائة. وارتفعت قيمة التداول 7 في المائة بنحو ثمانية ملايين ريال لتصل إلى 124 مليون ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 27 في المائة بنحو 223 ألف سهم لتصل إلى مليون سهم متداول، أما الصفقات فارتفعت 10 في المائة بنحو 459 ألف صفقة لتصل إلى خمسة آلاف صفقة.وتصدر الأسهم المرتفعة "غاز" بنحو 2.5 في المائة ليغلق عند 128.60 ريال، يليه سهم "سمو" بنحو 0.16 في المائة، ليغلق عند 61.60 ريال، وحل ثالثا سهم "إنماء الروابي" بنحو 0.14 في المائة ليغلق عند 36 ريالا. وتصدر الأسهم المتراجعة "فش فاش" بنحو 8.8 في المائة ليغلق عند 332 ريالا، يليه سهم "الوطنية للبناء والتسويق" بنحو 5.8 في المائة، ليغلق عند 367 ريالا، وحل ثالثا سهم "الحاسوب" بنحو 4.5 في المائة ليغلق عند 420 ريالا.وكان الأعلى تداولا سهم "فش فاش" بقيمة 21.5 مليون ريال، يليه سهم "برغرايززر" بقيمة 21 مليون ريال، وحل ثالثا سهم "المركز الكندي الطبي" بقيمة 18 مليون ريال.