"هيئة السوق" توافق على طرح أسهم 3 شركات للاكتتاب العام .. وإدراج شركتين في "نمو"

وافقت هيئة السوق المالية أمس على طلب ثلاث شركات طرح أسهمها للاكتتاب العام، بالإضافة إلى الموافقة على طلب تسجيل وطرح أسهم شركتين في السوق الموازية "نمو".وأوضحت الهيئة في بيانها أمس أنه تمت الموافقة على طلب شركة المصانع الكبرى للتعدين "أماك" طرح 19.8 مليون سهم للاكتتاب العام تمثل 30 في المائة من أسهم الشركة. وصدر قرار مجلس الهيئة المتضمن الموافقة على طلب شركة الدواء للخدمات الطبية طرح 25.5 مليون سهم للاكتتاب العام تمثل 30 في المائة من أسهم الشركة. كما تمت الموافقة على طلب شركة علم طرح 24 مليون سهم للاكتتاب العام تمثل 30 في المائة من أسهم الشركة.وأشارت إلى أنه سيتم نشر نشرة الإصدار قبل موعد بداية الاكتتاب بوقت كاف، مبينة أن نشرة الإصدار تحتوي على المعلومات والبيانات، التي يحتاج المستثمر الاطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه، بما في ذلك البيانات المالية للشركة ومعلومات وافية عن نشاطها وإدارتها.وأضافت "هيئة السوق" أنه صدر قرار مجلسها المتضمن الموافقة على طلب شركة ألف ميم ياء للمعدات والأجهزة الطبية تسجيل أسهمها لغرض الإدراج المباشر في السوق الموازية "نمو". والموافقة على طلب شركة رؤوم التجارية تسجيل أسهمها وطرح مليون سهم تمثل 20 في المائة من أسهمها في السوق الموازية "نمو".وقالت الهيئة إن تداول أسهم شركة ألف ميم ياء للمعدات والأجهزة الطبية وشركة رؤوم التجارية سيقتصر على فئات المستثمرين المؤهلين المنصوص عليهم في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، وستنشر نشرة الإصدار ومستند التسجيل قبل وقت كاف من موعد بداية الطرح.وأشارت إلى أن موافقتها على الطلبات تعد نافذة لفترة ستة أشهر من تاريخ قرار الهيئة، وتعد الموافقة ملغاة في حال عدم اكتمال طرح وإدراج أسهم هذه الشركات خلال هذه الفترة.