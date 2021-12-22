الأسهم الأوروبية تغلق عند أعلى مستوياتها في أسبوع

أغلقت سوق الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء قرب أعلى مستوياتها في أسبوع، بدعم من أسهم التكنولوجيا، وأنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي جلسة التداول مرتفعا 0.8 في المائة لتضاف إلى قفزة بلغت 1.4 في المائة في الجلسة السابقة التي كانت أيضا أفضل يوم له في أسبوعين.

وقادت أسهم التكنولوجيا المكاسب، تلتها أسهم الشركات الصناعية وأسهم شركات السفر والأسهم المرتبطة بالتشييد، يأتي ذلك على الرغم من قلق المستثمرين بشأن آفاق التعافي العالمي وزيادة في الإصابات بكوفيد-19 بسبب المتحور أوميكرون.

وفي بورصة فرانكفورت، صعد المؤشر داكس القياسي 1 في المائة. بالرغم من أن الحكومة الألمانية تستعد لفرض إجراءات جديدة لكبح انتشار كوفي قبل الاحتفالات بالعام الجديد.