هيئة السوق توافق على طرح 30% من أسهم "علم" و "الدواء" وأماك" للاكتتاب العام

وافقت هيئة السوق المالية على طلب شركة الدواء للخدمات الطبية طرح (25,500,000) سهماً للاكتتاب العام تمثل (30%) من أسهم الشركة، وسوف يتم نشر نشرة الإصدار قبل موعد بداية الاكتتاب بوقت كاف. كما وافقت الهيئة على طلب شركة علم طرح (24,000,000) سهماً للاكتتاب العام تمثل (30%) من أسهم الشركة، وسوف يتم نشر نشرة الإصدار قبل موعد بداية الاكتتاب بوقت كاف. إضافة إلى موافقتها على طلب شركة المصانع الكبرى للتعدين (أماك) طرح (19,800,000) سهماً للاكتتاب العام تمثل (30%) من أسهم الشركة.

وأعلنت الهيئة أيضا الموافقة على طلب شركة رؤوم التجارية تسجيل أسهمها وطرح (1,000,000) سهماً تمثل (20%) من أسهمها في السوق الموازية. وعلى طلب شركة ألف ميم ياء للمعدات والأجهزة الطبية تسجيل أسهمها لغرض الإدراج المباشر في السوق الموازية. وسيقتصر تداول هذه الأسهم على فئات المستثمرين المؤهلين المنصوص عليهم في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، وسوف ينشر مستند التسجيل قبل وقت كاف من موعد الإدراج.