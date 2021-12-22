"المتطورة" تخصص 1% من رأس المال لصناديق الاستثمار الجريء .. وتوقع مذكرة للاستحواذ على 30% من "الدليل التعليمي للتدريب والتعليم"

أعلنت الشركة السعودية للصناعات المتطورة اليوم عن موافقة مجلس الإدارة بتخصيص مبلغ 5 مليون ريال والذي يمثل 1% من رأسمال الشركة، كمرحلة أولى وذلك للمشاركة في عدد من الصناديق (متوافقة مع الشريعة الإسلامية) للإستثمار برأس المال الجريء.

وتستهدف هذه الصناديق الشركات الناشئة ذات البعد التقني التي تساهم في نمو الاقتصاد الرقمي. وكما تختص هذه الصناديق بالفرص التقنية الواعدة والاستثمار في رأس المال في مرحلة مبكرة في الشركات الناشئة في مجال التقنية. مما يتوقع أن يكون له أثر إيجابي للعائد على الاستثمارات الرأسمالية للشركة.

وتجدر الاشارة بأن هذا الاستثمار يتوافق مع أحد القطاعات المستهدفة والمعتمدة من مجلس الادارة.

كما أعلنت تعلن الشركة السعودية للصناعات المتطورة عن توقيع مذكرة تفاهم (غير ملزمة) لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد بموافقة الطرفي مع شركة الدليل التعليمي للتدريب والتعليم للاستحواذ المحتمل على نسبة لا تقل عن (30%) من شركة الدليل التعليمي للتدريب والتعليم.

وتعمل شركة الدليل التعليمي للتدريب والتعليم في مجال إنشاء وتشغيل المدارس العالمية والأهلية والتدريب والأنشطة التعليمية الأخرى.

وتعتبر عملية الاستحواذ متوافقة مع استراتيجية الشركة السعودية للصناعات المتطورة وخططها المستقبلية كأحد القطاعات المستهدفة والمعتمدة من مجلس الإدارة، ومن المتوقع أن يحقق هذا الاستحواذ المحتمل قيمة مضافة للشركة ومساهميها والاستفادة من الفرص التي توفرها برامج رؤية المملكة 2030 خاصة في قطاع التعليم والتدريب.

وتهدف هذه المذكرة لتحديد إطار التفاهم حول الالتزامات والحقوق المتبادلة الأولية بين الطرفين بخصوص عملية الاستحواذ مشروطة بنتائج أعمال الفحص النافي للجهالة والتفاوض النهائي للوصول للتقييم النهائي، على أن تحديد قیمة الصفقة والحصة المستهدفة مرتبط بالإتفاق النهائي بين الطرفين.

ولا يمكن تحديد الأثر المالي لهذه المذكرة في هذه المرحلة.

وعينت الشركة السعودية للصناعات المتطورة شركة أديم المالية مستشاراً مالياً لهذه الصفقة.