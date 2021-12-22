"الخريف" توقع اتفاقية تسهيلات مع مصرف الإنماء‬‬‬‬‬‬‬‬ بقيمة 250 مليون ريال

أعلنت شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة اليوم عن التوقيع على اتفاقية تسهيلات مصرفية "متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية" مع مصرف الإنماء بتاريخ 1443-05-18 الموافق 2021-12-22.

وتبلغ قيمة التمويل 250,000,000 ريال سعودي.

وتنتهي مدة التمويل في 31/07/2022م.

علما بأن الضمانات المقدمة مقابل التمويل هي سند لأمر.

يذكر أن الهدف من التمويل تسهيلات عامة لتمويل عقود حكومية وشبة حكومية وإصدار خطابات ضمان تعاقدية(ابتدائية ونهائية ودفعة مقدمة) وتسهيلات لتمويل المستخلصات المعتمدة والمشاريع الجديدة.