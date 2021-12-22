7 فائزين يظفرون بجوائز "الحوار الوطني" لتعزيز قيم التسامح والتلاحم

أعلن مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، ‎ ‎‏ أسماء الفائزين في ‏‎"جائزة الحوار ‏الوطني‎"‎، التي تنافس عليها 176 مشاركا في نسختها ‏الأولى، حيث ظفر سبعة فائزين بها لتعزيز قيم التسامح والتلاحم.

وقال الدكتورعبد الله الفوزان الأمين العام للمركز، أن جائزة الحوار ‏الوطني تأتي تقديراً وامتناناً ‏للمؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني والأفراد، وتحفيزاً لهم على الاستمرار في العطاء ‏والمساهمة الفعالة في تعزيز قيم التسامح والتعايش والتلاحم الوطني التي يسعى المركز لتعزيزها في‎ ‎المجتمع، بما يتماشـى مع القفزات النوعية التي تشـهدها المملكة في جميع المجالات تحقيقا لتطلعات رؤية 2030 ‏في بناء مجتمع حيوي مزدهر‎.‎

وأضاف الفوزان خلال اللقاء الإعلامي في الرياض اليوم، أن جائزة الحوار ‏الوطني تميزت في نسختها الأولى ‏بارتقاء مستواها وثراء فروعها ومواضيعها التي ركزت على القيم الوطنية، وهو ما تُرجمه الإقبال على المشاركة ‏فيها، من خلال 176 عملا، تصدرتها مشاركات الأفراد‎ ‎‏ بـ 95 ‏مشاركة، ‏‎ثم مشاركات القطاع الحكومي بـ 57 مشاركة، ثم مشاركات ‏مؤسسات المجتمع المدني بـ 17 مشاركة، ثم مشاركات القطاع الخاص بـسبعة مشاركات.‏

وهنأ الأمين العام للمركز الفائزين بما قدموه من أعمال متميزة في هذه ‏الجائزة، مقدما شكره وتقديره لكل من ساهم في إنجاحها وتحقيق أهدافها، معربا عن أمله بأن ‏تواصل الجائزة في نسخها المقبلة الاضطلاع بدورها المتميز في تعزيز منظومة القيم الإيجابية التي يسعى ‏المركز إلى تعزيزها في المجتمع بما يحقق رؤى وتطلعات القيادةومواجهة كل ما يهدد ‏النسيج الاجتماعي‎.

من جانبه، أوضح إبراهيم العسيري نائب الأمين العام، ‏أن الجائزة ستكون سنوية، وأنه سيتم تطويرها خلال الدرات المقبلة.

وجاءت اسماء الفائزين في الفروع الأربعة كالتالي، حيث فاز في فرع ‏المؤسسات الحكومية بالتشارك بين وزارة العدل عن برنامج "شمل" وجامعة الملك عبدالعزيز عن معهد الأمير خالد الفيصل للاعتدال، وفي فرع مؤسـسـات القطاع الخاص ‏فاز شركة الفوزان القابضة، فيما فاز في فرع مؤسـسـات المجتمع المدني، بالمشاركة مؤسسة عبدالعزيز بن طلال وسرى بنت سعود للتنمية الإنسانية مبادرة " أحياها" ، وجمعية المركز الخيري لتعليم القرآن وعلومه فرع الرياض "برنامج تعلم" أما فرع الأفراد ‏ففاز به محمد الموسى "للدهشة حضن"