أعلن مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، أسماء الفائزين في "جائزة الحوار الوطني"، التي تنافس عليها 176 مشاركا في نسختها الأولى، حيث ظفر سبعة فائزين بها لتعزيز قيم التسامح والتلاحم.
وقال الدكتورعبد الله الفوزان الأمين العام للمركز، أن جائزة الحوار الوطني تأتي تقديراً وامتناناً للمؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني والأفراد، وتحفيزاً لهم على الاستمرار في العطاء والمساهمة الفعالة في تعزيز قيم التسامح والتعايش والتلاحم الوطني التي يسعى المركز لتعزيزها في المجتمع، بما يتماشـى مع القفزات النوعية التي تشـهدها المملكة في جميع المجالات تحقيقا لتطلعات رؤية 2030 في بناء مجتمع حيوي مزدهر.
وأضاف الفوزان خلال اللقاء الإعلامي في الرياض اليوم، أن جائزة الحوار الوطني تميزت في نسختها الأولى بارتقاء مستواها وثراء فروعها ومواضيعها التي ركزت على القيم الوطنية، وهو ما تُرجمه الإقبال على المشاركة فيها، من خلال 176 عملا، تصدرتها مشاركات الأفراد بـ 95 مشاركة، ثم مشاركات القطاع الحكومي بـ 57 مشاركة، ثم مشاركات مؤسسات المجتمع المدني بـ 17 مشاركة، ثم مشاركات القطاع الخاص بـسبعة مشاركات.
وهنأ الأمين العام للمركز الفائزين بما قدموه من أعمال متميزة في هذه الجائزة، مقدما شكره وتقديره لكل من ساهم في إنجاحها وتحقيق أهدافها، معربا عن أمله بأن تواصل الجائزة في نسخها المقبلة الاضطلاع بدورها المتميز في تعزيز منظومة القيم الإيجابية التي يسعى المركز إلى تعزيزها في المجتمع بما يحقق رؤى وتطلعات القيادةومواجهة كل ما يهدد النسيج الاجتماعي.
من جانبه، أوضح إبراهيم العسيري نائب الأمين العام، أن الجائزة ستكون سنوية، وأنه سيتم تطويرها خلال الدرات المقبلة.
وجاءت اسماء الفائزين في الفروع الأربعة كالتالي، حيث فاز في فرع المؤسسات الحكومية بالتشارك بين وزارة العدل عن برنامج "شمل" وجامعة الملك عبدالعزيز عن معهد الأمير خالد الفيصل للاعتدال، وفي فرع مؤسـسـات القطاع الخاص فاز شركة الفوزان القابضة، فيما فاز في فرع مؤسـسـات المجتمع المدني، بالمشاركة مؤسسة عبدالعزيز بن طلال وسرى بنت سعود للتنمية الإنسانية مبادرة " أحياها" ، وجمعية المركز الخيري لتعليم القرآن وعلومه فرع الرياض "برنامج تعلم" أما فرع الأفراد ففاز به محمد الموسى "للدهشة حضن"
7 فائزين يظفرون بجوائز "الحوار الوطني" لتعزيز قيم التسامح والتلاحم
أعلن مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، أسماء الفائزين في "جائزة الحوار الوطني"، التي تنافس عليها 176 مشاركا في نسختها الأولى، حيث ظفر سبعة فائزين بها لتعزيز قيم التسامح والتلاحم.
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