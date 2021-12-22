"إيه.بي مولر- مايرسك" للشحن تشتري 100% من أسهم "إل إف لوجستيكس" بقيمة 3.6 مليار دولار

وافقت شركة "إيه.بي مولر مايرسك" الدنماركية للشحن، على شراء 100% من الأسهم في شركة "إل إف لوجيستيكس هولدينجز ليمتد" في صفقة نقدية بالكامل.

وتبلغ قيمة المشروع 3.6 مليار دولار.

ووفقا للألمانية جزء من الاتفاق أيضا تحقيق ربح بقيمة إجمالية تصل إلى 160 مليون دولار، متعلق بالأداء المالي المستقبلي.

وشركة "إل إف لوجيستيكس" هي شركة خاصة مقرها هونج كونج ، تملكها شركة "لي آند فونج آند تيسماسيك هولدينجز"، التي تركز على تقديم حلول لوجستية تعاقدية للزبائن في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وستدخل شركة "مايرسك" أيضا في شراكة استراتيجية مع شركة "لي آند فونج" لتطوير حلول لوجستية.

