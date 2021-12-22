مجلس إدارة "الاستثمار" يوصي بزيادة رأس المال بنسبة 33.33% عن طريق منح أسهم

أعلن البنك السعودي للاستثمار اليوم عن قرار مجلس الإدارة بالتوصية للجمعية العامة غير العادية بزيادة رأسمال البنك وذلك عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي البنك عن طريق رسملة جزء من الاحتياطي النظامي وذلك بمنح سهم واحد لكل ثلاثة أسهم.

وفق التالي:

- تاريخ اجتماع المجلس: 1443-05-12 الموافق 2021-12-16

- رأس المال قبل الزيادة: 7,500,000,000 ريال سعودي

- رأس المال بعد الزيادة: 10,000,000,000 ريال سعودي

- نسبة الزيادة في رأس المال: 33.33 %

- عدد الاسهم قبل الزيادة: 750000000

- عدد الاسهم بعد الزيادة: 1000000000

علما بأن سبب الزيادة تدعيم القاعدة الرأسمالية للبنك مما يساهم في زيادة معدلات النمو والتوسع في أعمال البنك خلال الأعوام القادمة.

ويبلغ عدد الاسهم الممنوحة سهم واحد لكل ثلاثة أسهم.

وسيتم رسملة 2,500,000,000 ريال سعودي من الاحتياطي النظامي.