أمريكا تتجاوز قطر وأستراليا كأكبر مصدر للغاز الطبيعي بحلول 2022

من المقرر أن تصبح الولايات المتحدة أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم بحلول 2022 لتتجاوز قطر وأستراليا وربما تظل تحمل هذا اللقب لأعوام مقبلة.وفي حين كانت الصين واقتصادات كبرى أخرى في أوروبا وآسيا تصارع للحصول على إمدادات كافية للتدفئة وتوليد الطاقة، كانت الولايات المتحدة تجلس على مخزون ضخم من الإمدادات سينمو أيضا خلال الأعوام المقبلة.وبحسب "رويترز"، يسجل الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال مستويات قياسية كل عام منذ 2015 ويرجع السبب في ذلك في الأغلب إلى الطلب المتزايد في الصين وبقية الدول الآسيوية.واستطاعت الصادرات الأمريكية من الغاز الطبيعي المسال على نحو متزايد تلبية احتياجات كثير من الطلبات العالمية. وتسجل الصادرات الأمريكية من الغاز الطبيعي المسال مستويات جديدة كل عام منذ 2016 ومن المتوقع أن تستمر كذلك في 2022.وتتوقع إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن تصل الصادرات الأمريكية من الغاز الطبيعي المسال 11.5 مليار قدم مكعبة يوميا في 2022.وتمثل هذه الكمية نحو 22 في المائة من الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال الذي من المتوقع أن يصل إلى 53.3 مليار قدم مكعبة يوميا بحلول العام المقبل، حسبما قال محللون من بنك جولدمان ساكس، لتتجاوز الولايات المتحدة بذلك أستراليا وقطر، وهما أكبر مصدرين للغاز الطبيعي المسال في الوقت الراهن.