6 مذكرات تفاهم لرفع كفاءة قطاع التطوير العقاري

ومثل الوزارة في التوقيع وكيل الوزارة للتطوير العقاري عبدالرحمن بن عبدالله الطويل، وجاءت المذكرة الأولى مع شركة وادي الأعمال ووقعها المدير العام للشركة مهند سالم، كما وقعت شركة بيت المنشآت للاستثمار مذكرة أخرى مثلها المدير العام للشركة بحر الحربي، ومع شركة ريادة الأداء ووقعها المدير التنفيذي بسام عبدالله الخراشي، ومذكرة مع شركة "مبدعون الجودة" ووقعها المدير العام عبدالله النزاوي.
وأوضح وكيل الوزارة للتطوير العقاري عبدالرحمن الطويل، أن مذكرات التفاهم تستهدف رفع كفاءة قطاع التطوير العقاري وزيادة أعداد المطورين العقاريين المؤهلين، وتقديم الدعم المتكامل لهم لتطوير منظومة أعمالهم إداريا وتسويقيا وماليا، وكذلك تسهيل حصولهم على شهادة تأهيل المطور العقاري.
وأشار الطويل إلى أن المذكرة تستهدف تأهيل الراغبين من منشآت القطاع الخاص للعمل كجهات معتمدة من قبل الوزارة لتقديم برامج متخصصة للمطورين العقاريين لتعزيز استدامة السوق ورفع جودة أدائهم عبر برامج تنفذها شركات مسرعات الأعمال، ما سينعكس إيجابا على تطوير القطاع العقاري وجودة المساكن المقدمة للأسر السعودية بهدف زيادة نسبة التملك السكني للأسر السعودية إلى 70 في المائة بحلول عام 2030 وفقا لمستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030.
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