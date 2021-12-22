«الضمان الصحي»: نعمل على تغطية 21 مليون مستفيد بـ «تأمين خاص»

أوضح شباب الغامدي الأمين العام لمجلس الضمان الصحي، أن هناك نموا في ارتفاع عدد المؤمن عليهم في السعودية بسبب الزيادة السكانية خلال الأعوام العشرة الماضية، مشيرا إلى أن 30 في المائة من سكان المملكة لديهم تأمين طبي خاص، فيما يتوقع أن تصل نسبة المؤمن عليهم خلال 2030 إلى نحو 55 في المائة من سكان المملكة.وأضاف على هامش اللقاء المفتوح مع مقدمي خدمات الرعاية الصحية، البارحة الأولى، أن عدد المستفيدين حاليا من التغطية الحكومية الصحية في المملكة بلغ 23 مليونا، فيما بلغ عدد المستفيدين من التأمين الخاص نحو 11 مليون شخص، متوقعا أن يصل عدد المستفيدين من التأمين الخاص خلال عام 2030 نحو 21 مليون شخص.وأفاد الأمين العام لمجلس الضمان الصحي، بأنه خلال الفترة المقبلة سيكون هناك ارتفاع في عدد المؤمن عليهم "تأمينا خاصا" نتيجة تخصيص بعض القطاعات الحكومية، مشيرا إلى أن قطاع التأمين الصحي في المملكة حاليا يشكل نحو 60 في المائة من قطاع التأمين في السعودية، إضافة إلى أن مساهمة التأمين الصحي من الناتج المحلي حاليا تبلغ 0.88 في المائة، فيما ستكون خلال عام 2030 نحو 2.0 في المائة.وأشار إلى أن هناك أبعادا في مبادئ التوجيه لتمكين قطاع التأمين الصحي في المملكة، تتمثل في الأبعاد الاقتصادية المعنية بزيادة الناتج المحلي مع السيطرة على التكاليف وزيادة تحسين المنافسة والمساهمة في نمو قطاع التأمين الصحي الخاص، فيما جاءت الأبعاد التشريعية في حوكمة أطراف العلاقة التأمينية والشفافية وإتاحة البيانات والمساواة والإنصاف، لافتا إلى أن هناك أنواعا أخرى من الأبعاد تمثلت في الأبعاد الاجتماعية والصحية.وفيما يتعلق بالتحول الرقمي، قال شباب الغامدي؛ إنه جرى خلال عام 2020 رفع مستوى الأمن السيبراني من 42 في المائة إلى 61 في المائة، فيما يستهدف المجلس رفعها مع نهاية الحالي 2021 إلى 80 في المائة.